Власти ЯНАО посчитали количество благоустроенных территорий

За пять лет на Ямале обновили 1400 общественных и дворовых пространств

17 января 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

За пять лет на Ямале обновили 1400 общественных и дворовых пространств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 2019 года в населенных пунктах ЯНАО благоустроили 304 общественных и 1126 дворовых пространств, сообщают на сайте правительства округа. Реконструкция территорий ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». При выборе площадок учитываются пожелания жителей. «Благоустройство в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ в регионе, как и по всей стране, ведется с 2019 года. За это время благоустроено 304 общественных и 1126 дворовых пространств», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте. Благоустройство выполнено в каждом населенном пункте с численностью более 1000 человек. Каждый год власти Ямала выбирают по 15 крупных объектов с учетом пожеланий жителей. За пять лет в округе благоустроены 42 сквера, 25 зон отдыха, 20 парков. В приоритете — детские, спортивные и многофункциональные площадки. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в 2024 году запустят программу «Мой двор», нацеленную на благоустройство дворов региона, которые не были еще обновлены. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на «Прямой линии».

С 2019 года в населенных пунктах ЯНАО благоустроили 304 общественных и 1126 дворовых пространств, сообщают на сайте правительства округа. Реконструкция территорий ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». При выборе площадок учитываются пожелания жителей. «Благоустройство в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ в регионе, как и по всей стране, ведется с 2019 года. За это время благоустроено 304 общественных и 1126 дворовых пространств», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте. Благоустройство выполнено в каждом населенном пункте с численностью более 1000 человек. Каждый год власти Ямала выбирают по 15 крупных объектов с учетом пожеланий жителей. За пять лет в округе благоустроены 42 сквера, 25 зон отдыха, 20 парков. В приоритете — детские, спортивные и многофункциональные площадки. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в 2024 году запустят программу «Мой двор», нацеленную на благоустройство дворов региона, которые не были еще обновлены. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на «Прямой линии».