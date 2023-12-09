В ЯНАО будет запущена программа благоустройства дворов

10 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

На Ямале обновят старые дворы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО в следующем году запустят программу «Мой двор», нацеленную на благоустройство дворов региона, которые не были еще обновлены. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на «Прямой линии». «Мы приняли решения запустить большую программу „Мой двор“, которая должна затронуть все основные дворы, не попавшие в благоустройства за последние годы. Причем это мы планируем делать не только поверхностно — асфальт или детская площадка, но и комплексно: подземная программа, благоустройство, а также фасады. Важно, чтобы облик наших дворов становился красивей», — ответил глава региона жителям во время «Прямой линии». Жители ЯНАО подготовили более 700 вопросов к губернатору округа Дмитрию Артюхову. Встреча главы региона с ямальцами пройдет 10 декабря. Основные темы — это образование, улучшение жилищных условий, медицина и социальная защита.

В ЯНАО в следующем году запустят программу «Мой двор», нацеленную на благоустройство дворов региона, которые не были еще обновлены. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на «Прямой линии». «Мы приняли решения запустить большую программу „Мой двор“, которая должна затронуть все основные дворы, не попавшие в благоустройства за последние годы. Причем это мы планируем делать не только поверхностно — асфальт или детская площадка, но и комплексно: подземная программа, благоустройство, а также фасады. Важно, чтобы облик наших дворов становился красивей», — ответил глава региона жителям во время «Прямой линии». Жители ЯНАО подготовили более 700 вопросов к губернатору округа Дмитрию Артюхову. Встреча главы региона с ямальцами пройдет 10 декабря. Основные темы — это образование, улучшение жилищных условий, медицина и социальная защита.