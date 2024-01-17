Пермский край подключится к продленной программе по улучшению городской среды

17 января 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

1 203 двора благоустроили в Пермском крае за пять лет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Пермского края положительно отнеслись к продлению сроков реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Как рассказали в региональном правительстве, только в 2024 году будет благоустроено более 200 объектов. «По информации МинЖКХ и благоустройства Прикамья, в населенных пунктах Пермского края в 2024 году по федеральному проекту планируется благоустройство 211 объектов: 152 дворов и 59 общественных территорий. На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов направят более 1 млрд рублей», — говорится на сайте правительства и губернатора региона. В 2023 году жители муниципалитетов проголосовали за территории, которые требуют благоустройства. В основном их выбор пал на набережные, места отдыха у воды и пешеходные аллеи. Например, в ЗАТО Звездный в 2024 году продолжится благоустройство набережной реки Юг. Здесь организуют зону отдыха с беседками, навесами, спортивной и детской площадками. В Губахе на месте пустыря планируют благоустроить «Сквер Молодежи», в Соликамске обновится «Калинников парк», в Оханске — мемориальный комплекс «Стела», а в Полазне — Инженерный сквер. На малой родине губернатора Дмитрия Махонина в Рябинино обновят набережную реки Вишера. Продолжится обновление прогулочной зоны по улице Ленина в Чайковском, сквера Победы в Верещагино, «Театрального сквера» в Ильинском, «Аллеи отдыха» в Чусовом и «Бульвара Голева» в Пешнигорте. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал идею о продлении проекта «Формирование комфортной городской среды», которая должна завершиться в 2024 году. Об этом он сообщил на встрече с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации, которые собрались форуме «Малая родина — сила России». Губернатор Прикамья Махонин отметил, что регион является постоянным участником этого проекта. За пять лет его реализации в крае обновили 468 общественных и 1 203 дворовых пространств во всех муниципалитетах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Пермского края положительно отнеслись к продлению сроков реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Как рассказали в региональном правительстве, только в 2024 году будет благоустроено более 200 объектов. «По информации МинЖКХ и благоустройства Прикамья, в населенных пунктах Пермского края в 2024 году по федеральному проекту планируется благоустройство 211 объектов: 152 дворов и 59 общественных территорий. На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов направят более 1 млрд рублей», — говорится на сайте правительства и губернатора региона. В 2023 году жители муниципалитетов проголосовали за территории, которые требуют благоустройства. В основном их выбор пал на набережные, места отдыха у воды и пешеходные аллеи. Например, в ЗАТО Звездный в 2024 году продолжится благоустройство набережной реки Юг. Здесь организуют зону отдыха с беседками, навесами, спортивной и детской площадками. В Губахе на месте пустыря планируют благоустроить «Сквер Молодежи», в Соликамске обновится «Калинников парк», в Оханске — мемориальный комплекс «Стела», а в Полазне — Инженерный сквер. На малой родине губернатора Дмитрия Махонина в Рябинино обновят набережную реки Вишера. Продолжится обновление прогулочной зоны по улице Ленина в Чайковском, сквера Победы в Верещагино, «Театрального сквера» в Ильинском, «Аллеи отдыха» в Чусовом и «Бульвара Голева» в Пешнигорте. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал идею о продлении проекта «Формирование комфортной городской среды», которая должна завершиться в 2024 году. Об этом он сообщил на встрече с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации, которые собрались форуме «Малая родина — сила России». Губернатор Прикамья Махонин отметил, что регион является постоянным участником этого проекта. За пять лет его реализации в крае обновили 468 общественных и 1 203 дворовых пространств во всех муниципалитетах.