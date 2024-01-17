Киргизии грозит новая (цветная) революция

Военный аналитик: за попыткой госпереворота в Киргизии стояли террористы

18 января 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Попытки свержения власти в Киргизии продолжатся, сказал Владимир Прохватилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU За сорванным госпереворотом в Киргизии стояли Соединенные штаты, которые могут быть связаны с попыткой свержения власти в Турции в 2016 году. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки в мире, Владимир Прохватилов. Он предрек новую революцию на территории СНГ. Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил о том, что в республике предотвратили государственный переворот. В разных городах были задержаны сторонники уехавшего в США западного активиста Тилекмата Куренова и спрятавшегося от правоохранителей генерального директора компании KG Group Имамидина Ташова. Их обвиняют в подготовке к насильственному захвату власти. «У них в традиции тюльпановая революция. Причина в том, что Киргизия перенасыщена западным НПО (неправительственными организациями). Главы самых захудалых сел получают деньги США. То есть в любой момент американцы могут зажечь фитиль», — объяснил Владимир Прохватилов. По словам военного аналитика, в попытках проведения госпереворота в Киргизии замешаны те же люди, что организовали его в Турции. «В заявлении ГКНБ утверждается, что задержанные дали показания, что Ташов был финансистом подготовки к свержению власти. После обысков в его домах нашли автомобили класса люкс, деньги, драгоценности, и, что важно отметить, книгу „Дорожные просчеты“ (заметило ее на фото турецкое агентство Anaadolu). Она написана суфийским проповедником, главарем ячейки террористической организации „Параллельное государство“ (FETÖ) Фетуллахом Гюленом, который живет в США и которого Турция обвиняет в подготовке организации государственного переворота 2016 года. Только что приезжал в Киргизию глава турецкого министерства иностранных дел и бывший начальник турецкой разведки MIT Хакан Фида. Скорее всего, это связано с опасениями Турции, что к власти в Киргизии могут прийти сторонники Гюлена», — сказал Прохватилов. Путч пытались организовать проамериканские агенты, отметил эксперт. «Как сейчас стало ясно, киргизские силовики давно следили за подготовкой госпереворота. Осенью прошлого года в газете „Вечерний Бишкек“, по инициативе главы ГКНБ, была опубликована статья: „В Кыргызстане снова готовят революцию?“, в которой утверждалось, что в начале сентября 2023 года в страну прилетел самолет, доставивший некий дипломатический груз в посольство США. Издание, со ссылкой на проверенные источники, отметило, что это были деньги, которые позднее могли раздать активистам. Как сообщил казахстанский портал Internet Elite, в посольстве США в Кыргызстане обратили внимание на публикацию и по закрытым дипломатическим каналам выразили свое недовольство. После чего материал удалили», — объяснил эксперт. Более того, американская сетевая организация Internews КР профинансировала проект Bloggerbol по обучению блогеров, продолжил аналитик. «Их учили создавать правильный контент, связанный с социальным активизмом», — отметил научный сотрудник Академии военных наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За сорванным госпереворотом в Киргизии стояли Соединенные штаты, которые могут быть связаны с попыткой свержения власти в Турции в 2016 году. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки в мире, Владимир Прохватилов. Он предрек новую революцию на территории СНГ. Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил о том, что в республике предотвратили государственный переворот. В разных городах были задержаны сторонники уехавшего в США западного активиста Тилекмата Куренова и спрятавшегося от правоохранителей генерального директора компании KG Group Имамидина Ташова. Их обвиняют в подготовке к насильственному захвату власти. «У них в традиции тюльпановая революция. Причина в том, что Киргизия перенасыщена западным НПО (неправительственными организациями). Главы самых захудалых сел получают деньги США. То есть в любой момент американцы могут зажечь фитиль», — объяснил Владимир Прохватилов. По словам военного аналитика, в попытках проведения госпереворота в Киргизии замешаны те же люди, что организовали его в Турции. «В заявлении ГКНБ утверждается, что задержанные дали показания, что Ташов был финансистом подготовки к свержению власти. После обысков в его домах нашли автомобили класса люкс, деньги, драгоценности, и, что важно отметить, книгу „Дорожные просчеты“ (заметило ее на фото турецкое агентство Anaadolu). Она написана суфийским проповедником, главарем ячейки террористической организации „Параллельное государство“ (FETÖ) Фетуллахом Гюленом, который живет в США и которого Турция обвиняет в подготовке организации государственного переворота 2016 года. Только что приезжал в Киргизию глава турецкого министерства иностранных дел и бывший начальник турецкой разведки MIT Хакан Фида. Скорее всего, это связано с опасениями Турции, что к власти в Киргизии могут прийти сторонники Гюлена», — сказал Прохватилов. Путч пытались организовать проамериканские агенты, отметил эксперт. «Как сейчас стало ясно, киргизские силовики давно следили за подготовкой госпереворота. Осенью прошлого года в газете „Вечерний Бишкек“, по инициативе главы ГКНБ, была опубликована статья: „В Кыргызстане снова готовят революцию?“, в которой утверждалось, что в начале сентября 2023 года в страну прилетел самолет, доставивший некий дипломатический груз в посольство США. Издание, со ссылкой на проверенные источники, отметило, что это были деньги, которые позднее могли раздать активистам. Как сообщил казахстанский портал Internet Elite, в посольстве США в Кыргызстане обратили внимание на публикацию и по закрытым дипломатическим каналам выразили свое недовольство. После чего материал удалили», — объяснил эксперт. Более того, американская сетевая организация Internews КР профинансировала проект Bloggerbol по обучению блогеров, продолжил аналитик. «Их учили создавать правильный контент, связанный с социальным активизмом», — отметил научный сотрудник Академии военных наук.