В правительстве РФ готовятся включить районы ХМАО в зону Арктики

Правительство РФ проведет заседание, на котором рассмотрит законопроект о включении Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Законопроект разработан в целях включения Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в состав Арктической зоны Российской Федерации. Принятие документа позволит создать благоприятные условия для развития и освоения муниципальных районов автономного округа и Арктической зоны в целом», — сообщается в публикации на сайте.
На данный момент в состав Арктической зоны входят Мурманская область, Ненецкий округ, Чукотка, ЯНАО. А также муниципалитеты Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.
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