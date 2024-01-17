17 января 2024

В правительстве РФ готовятся включить районы ХМАО в зону Арктики

Березовский и Белоярский районы ХМАО могут включить в зону Арктики
© Служба новостей «URA.RU»
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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, оленья упряжка, олени, север, кочевники, тундра, арктика, кмнс
В правительстве РФ готовятся включить Березовский и Белоярский районы ХМАО в зону Арктики Фото:

Правительство РФ проведет заседание, на котором рассмотрит законопроект о включении Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Законопроект разработан в целях включения Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в состав Арктической зоны Российской Федерации. Принятие документа позволит создать благоприятные условия для развития и освоения муниципальных районов автономного округа и Арктической зоны в целом», — сообщается в публикации на сайте.

На данный момент в состав Арктической зоны входят Мурманская область, Ненецкий округ, Чукотка, ЯНАО. А также муниципалитеты Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.

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Правительство РФ проведет заседание, на котором рассмотрит законопроект о включении Березовского и Белоярского районов ХМАО в состав Арктической зоны. Об этом сообщается на сайте правительства. «Законопроект разработан в целях включения Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в состав Арктической зоны Российской Федерации. Принятие документа позволит создать благоприятные условия для развития и освоения муниципальных районов автономного округа и Арктической зоны в целом», — сообщается в публикации на сайте. На данный момент в состав Арктической зоны входят Мурманская область, Ненецкий округ, Чукотка, ЯНАО. А также муниципалитеты Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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