Умер театральный критик и драматург Валерий Семеновский

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Валерий Семеновский умер на 72-м году в жизни Фото:

Театральный критик и драматург Валерий Семеновский умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Российском институте театрального искусства — ГИТИСЕ.

«Не стало Валерия Оскаровича Семеновского», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ГИТИСА.

Семеновский родился 5 июля 1952 года. Он был заслуженным деятелем искусств РФ.

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Театральный критик и драматург Валерий Семеновский умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Российском институте театрального искусства — ГИТИСЕ. «Не стало Валерия Оскаровича Семеновского», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ГИТИСА. Семеновский родился 5 июля 1952 года. Он был заслуженным деятелем искусств РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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