Умер театральный критик и драматург Валерий Семеновский

Валерий Семеновский умер на 72-м году в жизни
Театральный критик и драматург Валерий Семеновский умер на 72-м году жизни. Об этом сообщили в Российском институте театрального искусства — ГИТИСЕ.
«Не стало Валерия Оскаровича Семеновского», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ГИТИСА.
Семеновский родился 5 июля 1952 года. Он был заслуженным деятелем искусств РФ.
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