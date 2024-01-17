Прокуратура назвала самые криминальные города и районы ХМАО

В прокуратуре ХМАО назвали самые криминальные муниципалитеты округа. Среди городов в топе оказался Нижневартовск, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
«Рост отмечен на таких территориях, как Советский район, Нижневартовск, Нефтеюганский район и Октябрьский район», — сообщили журналисту агентства в прокуратуре. Снижение роста преступности отмечается в Белоярском, Когалыме и Нижневартовском районе.
Ранее в прокуратуре округа рассказали о том, какие преступления наиболее распространены в ХМАО. Почти половина правонарушений приходится на кражи и мошенничества, а разбойных преступлений, грабежей и нападений становится все меньше.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.