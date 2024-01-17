17 января 2024

Прокуратура назвала самые криминальные города и районы ХМАО

Самым криминальным городом ХМАО стал Нижневартовск
© Служба новостей «URA.RU»
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В топе среди городов оказался Нижневартовск Фото:

В прокуратуре ХМАО назвали самые криминальные муниципалитеты округа. Среди городов в топе оказался Нижневартовск, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

«Рост отмечен на таких территориях, как Советский район, Нижневартовск, Нефтеюганский район и Октябрьский район», — сообщили журналисту агентства в прокуратуре. Снижение роста преступности отмечается в Белоярском, Когалыме и Нижневартовском районе.

Ранее в прокуратуре округа рассказали о том, какие преступления наиболее распространены в ХМАО. Почти половина правонарушений приходится на кражи и мошенничества, а разбойных преступлений, грабежей и нападений становится все меньше.

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В прокуратуре ХМАО назвали самые криминальные муниципалитеты округа. Среди городов в топе оказался Нижневартовск, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. «Рост отмечен на таких территориях, как Советский район, Нижневартовск, Нефтеюганский район и Октябрьский район», — сообщили журналисту агентства в прокуратуре. Снижение роста преступности отмечается в Белоярском, Когалыме и Нижневартовском районе. Ранее в прокуратуре округа рассказали о том, какие преступления наиболее распространены в ХМАО. Почти половина правонарушений приходится на кражи и мошенничества, а разбойных преступлений, грабежей и нападений становится все меньше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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