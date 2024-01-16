16 января 2024

Прокуратура назвала самые распространенные преступления, совершаемые в ХМАО

Почти половина преступлений в ХМАО приходится на кражи и мошенничества
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО раскрыла, какие преступления наиболее распространены в регионе Фото:

Прокуратура ХМАО подготовила статистику по итогам 2023 года и назвала самые распространенные преступления в регионе. Почти половина из них приходится на кражи и мошенничества, сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем официальном сайте.

«Почти половина всех преступлений приходится на кражи и мошенничества. Отмечена существенная активизация использования злоумышленниками информационных технологий. Каждое второе хищение совершено ими дистанционно, с использованием средств мобильной связи», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В 2023 году стало меньше квартирных краж, грабежей и разбоев. Меньше преступлений стали совершать несовершеннолетние. Ущерб от преступных посягательств, напротив, вырос и составил восемь миллиардов рублей, более половины которого усилиями силовиков был возмещен. На 1,3 миллиарда арестовано имущество обвиняемых. Благодаря работе прокуроров 450 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Уровень преступности в ХМАО стабильно лучше среднероссийского, раскрываемость составляет 60%. Половина преступников имели криминальное прошлое, а каждое пятое правонарушение совершено в состоянии опьянения.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО назвали города, где жители чаще попадаются на уловки мошенников. Лидируют в этом списке Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск.

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Прокуратура ХМАО подготовила статистику по итогам 2023 года и назвала самые распространенные преступления в регионе. Почти половина из них приходится на кражи и мошенничества, сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем официальном сайте. «Почти половина всех преступлений приходится на кражи и мошенничества. Отмечена существенная активизация использования злоумышленниками информационных технологий. Каждое второе хищение совершено ими дистанционно, с использованием средств мобильной связи», — сообщает пресс-служба прокуратуры. В 2023 году стало меньше квартирных краж, грабежей и разбоев. Меньше преступлений стали совершать несовершеннолетние. Ущерб от преступных посягательств, напротив, вырос и составил восемь миллиардов рублей, более половины которого усилиями силовиков был возмещен. На 1,3 миллиарда арестовано имущество обвиняемых. Благодаря работе прокуроров 450 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Уровень преступности в ХМАО стабильно лучше среднероссийского, раскрываемость составляет 60%. Половина преступников имели криминальное прошлое, а каждое пятое правонарушение совершено в состоянии опьянения. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО назвали города, где жители чаще попадаются на уловки мошенников. Лидируют в этом списке Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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