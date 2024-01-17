17 января 2024

Губернатор ХМАО проверила ход строительства магистрали, которая обеспечит газом 168 тысяч югорчан

Газовая магистраль в ХМАО заработает в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Газопровод на 47 километров обеспечит газом дома 168 тысяч югорчан Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова проверила ход строительства газопровода, который обеспечит подачу газа 168 тысячам жителей Пыть-Яха, села Каркатеевы и Нефтеюганска. Магистраль планируют ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. Информация об этом появилась на сайте правительства ХМАО.

«Специалисты уже завершили строительство газораспределительной станции села Карактеевы, распределительных сетей п. Карактеевы, газопровода отвода. На нем были проведены испытания в декабре прошлого года. В настоящее время ведутся работы по строительству межпоселкового газопровода и газовой котельной в поселке Каркатеевы. Объекты введут в эксплуатацию после полного окончания проекта (2025 год)», — пояснили в публикации на сайте. Гендиректор «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский в ходе проверки заверил губернатора в том, что персонал предприятия набран и готов к эксплуатации.

Газопровод на 47 с лишним километров обеспечит газом дома 168 тысяч жителей Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселка Каркатеевы. Сообщается, что проект включен в Карту Развития Югры. «В районе есть населенные пункты и объекты, которые включены в региональные и федеральные системы, важно своевременно выполнить эти обязательства, поручения президента Российской Федерации», — процитировали Комарову в публикации.

Ранее URA.RU писало о том, что глава компании «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписали соглашение о сотрудничестве на 2024—2028 годы. Согласно документу, «Газпром» продолжит обеспечивать газоснабжение потребителей, расширять газовую инфраструктуру в регионе.

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Губернатор Югры Наталья Комарова проверила ход строительства газопровода, который обеспечит подачу газа 168 тысячам жителей Пыть-Яха, села Каркатеевы и Нефтеюганска. Магистраль планируют ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. Информация об этом появилась на сайте правительства ХМАО. «Специалисты уже завершили строительство газораспределительной станции села Карактеевы, распределительных сетей п. Карактеевы, газопровода отвода. На нем были проведены испытания в декабре прошлого года. В настоящее время ведутся работы по строительству межпоселкового газопровода и газовой котельной в поселке Каркатеевы. Объекты введут в эксплуатацию после полного окончания проекта (2025 год)», — пояснили в публикации на сайте. Гендиректор «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский в ходе проверки заверил губернатора в том, что персонал предприятия набран и готов к эксплуатации. Газопровод на 47 с лишним километров обеспечит газом дома 168 тысяч жителей Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселка Каркатеевы. Сообщается, что проект включен в Карту Развития Югры. «В районе есть населенные пункты и объекты, которые включены в региональные и федеральные системы, важно своевременно выполнить эти обязательства, поручения президента Российской Федерации», — процитировали Комарову в публикации. Ранее URA.RU писало о том, что глава компании «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписали соглашение о сотрудничестве на 2024—2028 годы. Согласно документу, «Газпром» продолжит обеспечивать газоснабжение потребителей, расширять газовую инфраструктуру в регионе.
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