Число самозанятых челябинцев увеличилось на 61,86 тысячи человек за год
В Челябинской области число самозанятых к началу 2024 года достигло 191,88 тысячи человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.
«По состоянию на 30 декабря 2023 года, общее количество самозанятых в Челябинской области составило 191,88 тысячи человек. С декабря 2022 по декабрь 2023 года число таких граждан увеличилось на 61,86 тысячи человек», — уточнили URA.RU в КСП.
Регион занял второе место в рейтинге УрФО по количеству самозанятых. Опередили челябинцев свердловчане с цифрой в 264,72 тысячи человек.
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