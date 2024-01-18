18 января 2024

Число самозанятых челябинцев превысило 190 тысяч человек. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Число самозанятых челябинцев увеличилось на 61,86 тысячи человек за год Фото:

В Челябинской области число самозанятых к началу 2024 года достигло 191,88 тысячи человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«По состоянию на 30 декабря 2023 года, общее количество самозанятых в Челябинской области составило 191,88 тысячи человек. С декабря 2022 по декабрь 2023 года число таких граждан увеличилось на 61,86 тысячи человек», — уточнили URA.RU в КСП.

Регион занял второе место в рейтинге УрФО по количеству самозанятых. Опередили челябинцев свердловчане с цифрой в 264,72 тысячи человек.

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В Челябинской области число самозанятых к началу 2024 года достигло 191,88 тысячи человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «По состоянию на 30 декабря 2023 года, общее количество самозанятых в Челябинской области составило 191,88 тысячи человек. С декабря 2022 по декабрь 2023 года число таких граждан увеличилось на 61,86 тысячи человек», — уточнили URA.RU в КСП. Регион занял второе место в рейтинге УрФО по количеству самозанятых. Опередили челябинцев свердловчане с цифрой в 264,72 тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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