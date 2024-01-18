Куда пошли работать разогнанные сотрудники мэрии крупнейшего тюменского поселка

Уволенные из мэрии Московского поселка (Тюмень) сотрудники ищут новую работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, чиновники, депутаты, правительственный коридор
Уволенные сотрудники мэрии Московского МО ищут новое место работы Фото:

Сотрудники администрации Московского поселка (Тюменский район), оставшиеся без работы после зачистки, инициированной новой главой района Ольгой Зиминой, ищут новые места для трудоустройства. Инсайдеры URA.RU сообщили, кто и куда пойдет работать.

«Ушедший глава Михаил Захаров устроится работать в районную прокуратуру. Захаров работал в прокуратуре 6 лет, пока не устроился в администрацию Московского. Возвращаться обратно в силовое ведомство ему приходится после того, как Зимина приступила к зачистке мэрии», — поделился собеседник агентства.

Заместитель Захарова Иван Капустин, по данным агентства, нашел себе место в управе Калининского округа Тюмени. Всего, по данным URA.RU, из мэрии уволились 9 человек. Это произошло после масштабной зачистки.

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Сотрудники администрации Московского поселка (Тюменский район), оставшиеся без работы после зачистки, инициированной новой главой района Ольгой Зиминой, ищут новые места для трудоустройства. Инсайдеры URA.RU сообщили, кто и куда пойдет работать. «Ушедший глава Михаил Захаров устроится работать в районную прокуратуру. Захаров работал в прокуратуре 6 лет, пока не устроился в администрацию Московского. Возвращаться обратно в силовое ведомство ему приходится после того, как Зимина приступила к зачистке мэрии», — поделился собеседник агентства. Заместитель Захарова Иван Капустин, по данным агентства, нашел себе место в управе Калининского округа Тюмени. Всего, по данным URA.RU, из мэрии уволились 9 человек. Это произошло после масштабной зачистки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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