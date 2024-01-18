Куда пошли работать разогнанные сотрудники мэрии крупнейшего тюменского поселка

Сотрудники администрации Московского поселка (Тюменский район), оставшиеся без работы после зачистки, инициированной новой главой района Ольгой Зиминой, ищут новые места для трудоустройства. Инсайдеры URA.RU сообщили, кто и куда пойдет работать.
«Ушедший глава Михаил Захаров устроится работать в районную прокуратуру. Захаров работал в прокуратуре 6 лет, пока не устроился в администрацию Московского. Возвращаться обратно в силовое ведомство ему приходится после того, как Зимина приступила к зачистке мэрии», — поделился собеседник агентства.
Заместитель Захарова Иван Капустин, по данным агентства, нашел себе место в управе Калининского округа Тюмени. Всего, по данным URA.RU, из мэрии уволились 9 человек. Это произошло после масштабной зачистки.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.