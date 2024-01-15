Новая глава Тюменского района начала зачистку скандальной мэрии

Новая глава Тюменского района Ольга Зимина начала зачистку скандальной мэрии Московского поселка. В отставку ушли глава администрации Михаил Захаров, его зам Михаил Капустин и еще несколько чиновников. Как сообщают источники URA.RU, Зимина получила кард-бланш на подобные действия от экс-главы района и своей покровительницы Светланы Ивановой.
«Иванова сама подумывала избавиться от руководства Московского МО, но не стала этим заниматься, зная о скором переводе на пост спикера гордумы. Захаров и его команда вызывали аллергию у некоторых местных жителей и общественников», — сообщает собеседник агентства.
Последний скандал вспыхнул в Московском МО, когда Захаров не явился на публичные слушания по бюджету. На него направили заявления в СК и прокуратуру. В этом же поселке регулярно отключалось электричество в период морозов, а многодетные семьи объявляли голодовку в знак протеста против бездействия властей по организации инфраструктуры вокруг их участков.
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