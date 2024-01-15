15 января 2024

Новая глава Тюменского района начала зачистку скандальной мэрии

Глава Тюменского района Зимина разогнала администрацию Московского МО
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрацию Московского МО покидает руководство Фото:

Новая глава Тюменского района Ольга Зимина начала зачистку скандальной мэрии Московского поселка. В отставку ушли глава администрации Михаил Захаров, его зам Михаил Капустин и еще несколько чиновников. Как сообщают источники URA.RU, Зимина получила кард-бланш на подобные действия от экс-главы района и своей покровительницы Светланы Ивановой.

«Иванова сама подумывала избавиться от руководства Московского МО, но не стала этим заниматься, зная о скором переводе на пост спикера гордумы. Захаров и его команда вызывали аллергию у некоторых местных жителей и общественников», — сообщает собеседник агентства.

Последний скандал вспыхнул в Московском МО, когда Захаров не явился на публичные слушания по бюджету. На него направили заявления в СК и прокуратуру. В этом же поселке регулярно отключалось электричество в период морозов, а многодетные семьи объявляли голодовку в знак протеста против бездействия властей по организации инфраструктуры вокруг их участков.

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Новая глава Тюменского района Ольга Зимина начала зачистку скандальной мэрии Московского поселка. В отставку ушли глава администрации Михаил Захаров, его зам Михаил Капустин и еще несколько чиновников. Как сообщают источники URA.RU, Зимина получила кард-бланш на подобные действия от экс-главы района и своей покровительницы Светланы Ивановой. «Иванова сама подумывала избавиться от руководства Московского МО, но не стала этим заниматься, зная о скором переводе на пост спикера гордумы. Захаров и его команда вызывали аллергию у некоторых местных жителей и общественников», — сообщает собеседник агентства. Последний скандал вспыхнул в Московском МО, когда Захаров не явился на публичные слушания по бюджету. На него направили заявления в СК и прокуратуру. В этом же поселке регулярно отключалось электричество в период морозов, а многодетные семьи объявляли голодовку в знак протеста против бездействия властей по организации инфраструктуры вокруг их участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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