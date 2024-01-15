Новая глава Тюменского района начала зачистку скандальной мэрии

Глава Тюменского района Зимина разогнала администрацию Московского МО

16 января 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Администрацию Московского МО покидает руководство Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новая глава Тюменского района Ольга Зимина начала зачистку скандальной мэрии Московского поселка. В отставку ушли глава администрации Михаил Захаров, его зам Михаил Капустин и еще несколько чиновников. Как сообщают источники URA.RU, Зимина получила кард-бланш на подобные действия от экс-главы района и своей покровительницы Светланы Ивановой. «Иванова сама подумывала избавиться от руководства Московского МО, но не стала этим заниматься, зная о скором переводе на пост спикера гордумы. Захаров и его команда вызывали аллергию у некоторых местных жителей и общественников», — сообщает собеседник агентства. Последний скандал вспыхнул в Московском МО, когда Захаров не явился на публичные слушания по бюджету. На него направили заявления в СК и прокуратуру. В этом же поселке регулярно отключалось электричество в период морозов, а многодетные семьи объявляли голодовку в знак протеста против бездействия властей по организации инфраструктуры вокруг их участков.

Новая глава Тюменского района Ольга Зимина начала зачистку скандальной мэрии Московского поселка. В отставку ушли глава администрации Михаил Захаров, его зам Михаил Капустин и еще несколько чиновников. Как сообщают источники URA.RU, Зимина получила кард-бланш на подобные действия от экс-главы района и своей покровительницы Светланы Ивановой. «Иванова сама подумывала избавиться от руководства Московского МО, но не стала этим заниматься, зная о скором переводе на пост спикера гордумы. Захаров и его команда вызывали аллергию у некоторых местных жителей и общественников», — сообщает собеседник агентства. Последний скандал вспыхнул в Московском МО, когда Захаров не явился на публичные слушания по бюджету. На него направили заявления в СК и прокуратуру. В этом же поселке регулярно отключалось электричество в период морозов, а многодетные семьи объявляли голодовку в знак протеста против бездействия властей по организации инфраструктуры вокруг их участков.