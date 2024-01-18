В Екатеринбурге мужчина на Maybach с номером 007 сократил путь, проехав по трамвайным рельсам мимо остановки. За рулем, возможно, был человек, похожий на Романа Жданова — руководителя одного из ведущих подрядчиков городской мэрии — «Уралдортехнологии». Компания занимается дорожным строительством.
«На видео Maybach с номером 007 поворачивает с проспекта Ленина, но не встает в пробку, а срезает путь по трамвайным рельсам. Мимо — переполненная людьми остановка», — пишет Е1.RU. В ГИБДД Екатеринбурга подтвердили URA.RU, что водитель нарушил правила. Ему грозит штраф до 1500 рублей.
Корреспондент URA.RU попытался оперативно связаться с компанией «Уралдортехнологии». На звонок корреспондента никто не ответил. Агентство готово предоставить Жданову возможность высказаться.
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