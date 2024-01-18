Полковник МВД Черноусов: за пойманным с мефедроном актером Руденко велась слежка

18 января 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

Евгений Черноусов раскрыл подробности задержания актера Руденко Фото: Александр Мамаев © URA.RU Звезда фильма «Триггер», актер Анатолий Руденко был задержан силовиками в Москве с мефедроном не случайно. Данный вывод обоснован обстоятельствами его задержания сотрудниками ГИБДД. Он как пассажир не представлял для них интереса. Предположительно, его вели посредством скрытого наблюдения оперативные сотрудники полиции после получения информации, что у него имеются наркотики. Об этом журналисту URA.RU рассказал полковник МВД в отставке, член коллегии адвокатов Москвы Евгений Черноусов. «Поимка актера с поличным была частью разработанной операции, целью которой является выход на поставщиков запрещенных веществ в столице. Сотрудники ГИБДД знали, что в конкретном автомобиле находится Руденко, который имеет при себе запрещенные вещества», — отметил Черноусов в беседе с корреспондентом агентства. По словам Черноусова, сотрудники Госавтоинспекции при проверки документов у автомобилистов, не могут предъявлять претензии к пассажирам, тем более производить досмотр пассажиров такси. «Обыск пассажира может быть только в том случае, если они располагают достоверной информацией, что у него незаконно хранится в одежде или личных вещах огнестрельное или холодной оружие или запрещенные в России наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества», — резюмировал полковник МВД в отставке. Руденко задержали с пакетиком наркотического вещества в ночь на 18 января. В ходе досмотра личных вещей при нем был обнаружен сверток с белым веществом (0,5 грамма мефедрона). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Звезда фильма «Триггер», актер Анатолий Руденко был задержан силовиками в Москве с мефедроном не случайно. Данный вывод обоснован обстоятельствами его задержания сотрудниками ГИБДД. Он как пассажир не представлял для них интереса. Предположительно, его вели посредством скрытого наблюдения оперативные сотрудники полиции после получения информации, что у него имеются наркотики. Об этом журналисту URA.RU рассказал полковник МВД в отставке, член коллегии адвокатов Москвы Евгений Черноусов. «Поимка актера с поличным была частью разработанной операции, целью которой является выход на поставщиков запрещенных веществ в столице. Сотрудники ГИБДД знали, что в конкретном автомобиле находится Руденко, который имеет при себе запрещенные вещества», — отметил Черноусов в беседе с корреспондентом агентства. По словам Черноусова, сотрудники Госавтоинспекции при проверки документов у автомобилистов, не могут предъявлять претензии к пассажирам, тем более производить досмотр пассажиров такси. «Обыск пассажира может быть только в том случае, если они располагают достоверной информацией, что у него незаконно хранится в одежде или личных вещах огнестрельное или холодной оружие или запрещенные в России наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества», — резюмировал полковник МВД в отставке. Руденко задержали с пакетиком наркотического вещества в ночь на 18 января. В ходе досмотра личных вещей при нем был обнаружен сверток с белым веществом (0,5 грамма мефедрона).