Жительница ХМАО пожаловалась в СК России на непригодный для проживания дом

19 января 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Дом был признан непригодным для жизни в 2007 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница поселка Солнечный (ХМАО) обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться с ее домом, который признан непригодным для проживания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В комментариях в социальной сети в СК России обратилась жительница поселка Солнечный. В 2007 году многоквартирный дом, где она проживает, признан непригодным для проживания, однако до настоящего времени не расселен. Женщина вынуждена проживать в арендованном жилье», — написали в пресс-службе ведомства. Обращения в различные структуры результатов не принесли. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов многоквартирного дома. Он поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Жительница поселка Солнечный (ХМАО) обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться с ее домом, который признан непригодным для проживания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В комментариях в социальной сети в СК России обратилась жительница поселка Солнечный. В 2007 году многоквартирный дом, где она проживает, признан непригодным для проживания, однако до настоящего времени не расселен. Женщина вынуждена проживать в арендованном жилье», — написали в пресс-службе ведомства. Обращения в различные структуры результатов не принесли. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов многоквартирного дома. Он поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.