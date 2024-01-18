18 января 2024

Жительница ХМАО пожаловалась в СК России на непригодный для проживания дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые участки реновации. Екатеринбург, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
Дом был признан непригодным для жизни в 2007 году Фото:

Жительница поселка Солнечный (ХМАО) обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться с ее домом, который признан непригодным для проживания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В комментариях в социальной сети в СК России обратилась жительница поселка Солнечный. В 2007 году многоквартирный дом, где она проживает, признан непригодным для проживания, однако до настоящего времени не расселен. Женщина вынуждена проживать в арендованном жилье», — написали в пресс-службе ведомства. Обращения в различные структуры результатов не принесли.

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов многоквартирного дома. Он поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

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Жительница поселка Солнечный (ХМАО) обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться с ее домом, который признан непригодным для проживания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В комментариях в социальной сети в СК России обратилась жительница поселка Солнечный. В 2007 году многоквартирный дом, где она проживает, признан непригодным для проживания, однако до настоящего времени не расселен. Женщина вынуждена проживать в арендованном жилье», — написали в пресс-службе ведомства. Обращения в различные структуры результатов не принесли. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов многоквартирного дома. Он поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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