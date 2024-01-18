В Челябинске беременных просят воздержаться от купания в проруби

19 января 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Окунание в ледяную воду может нанести вред организму Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В православный праздник Крещение Господне беременным жительницам Челябинска запретили участвовать в купаниях в проруби. С таким заявлением выступили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС). «Окунание в Крещение необходимо проводить в специально отведенных местах. Беременным и имеющим хронические заболевания гражданам купание противопоказано», — заявили в ЕДДС. Сегодня ночью и завтра челябинцы могут окунуться в освященную воду. В Челябинске на Крещение будут организовано пять купелей для купания верующих. По словам начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Валентина Гриднева, две купели будут открыты на Шершневском водохранилище, две на озере Смолино и одна на Первом озере. Православные верующие отмечают 19 января 2024 года один из важнейших церковных праздников — Богоявление, или Крещение Господне. В этот день существует множество традиций и примет, которые имеют особое значение для каждого христианина. Самым известным крещенским ритуалом считается погружение в прорубь.

В православный праздник Крещение Господне беременным жительницам Челябинска запретили участвовать в купаниях в проруби. С таким заявлением выступили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска (ЕДДС). «Окунание в Крещение необходимо проводить в специально отведенных местах. Беременным и имеющим хронические заболевания гражданам купание противопоказано», — заявили в ЕДДС. Сегодня ночью и завтра челябинцы могут окунуться в освященную воду. В Челябинске на Крещение будут организовано пять купелей для купания верующих. По словам начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Валентина Гриднева, две купели будут открыты на Шершневском водохранилище, две на озере Смолино и одна на Первом озере. Православные верующие отмечают 19 января 2024 года один из важнейших церковных праздников — Богоявление, или Крещение Господне. В этот день существует множество традиций и примет, которые имеют особое значение для каждого христианина. Самым известным крещенским ритуалом считается погружение в прорубь.