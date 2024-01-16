В Челябинске на Крещение откроют пять купелей. Адреса

В Челябинске на Крещение откроют пять купелей

16 января 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Безопасность купания будет обеспечена силами МЧС, полиции, ГИБДД и медиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на Крещение будут организовано пять купелей для купания верующих. Об этом заявил 16 января на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику, заявил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Валентин Гриднев. «В Челябинске в этом году планируется оборудовать пять купелей. Две из них будут на Шершневском водохранилище, на пляже „Каспийский берег“, улица Центральная 3В, и в поселке Сосновка, на улице Красного Урала,1. На озере Смолино также будет две купели: в районе парк-отеля „Смолино парк“, улица Чапаева, 114, и на пляже „Солнечный берег“, в районе улицы Хуторной, 70. Еще одна купель будет открыта на Первом озере, на пляже „Восточный берег“ у перекрестка улиц Давыдова и Хохрякова», — сообщил Гриднев. Купание будет проходить с 18:00 часов 18 января по 15:00 часов 19 января. Все это время у них будут дежурить сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС. Также на месте будут сотрудники скорой помощи за исключением временного промежутка с 3:00 до 10:00 часов 19 января. После 15:00 часов 19 января купели будут закрываться, чтобы в дальнейшем никто в них не провалился. Просить сотрудников разрешить купание после этого времени бесполезно. В прошлом году в Челябинске работали шесть купелей, но вторую купель на Первом озере в этом году открывать не стали ввиду низкой посещаемости в прошлом году. Всего год назад в купель окунулось более 5700 челябинцев. Руководитель группы технадзора центра ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области Артем Чуваев сообщил, что в прошлом году в регионе было открыто 72 купели на 50 водоемах в 34 муниципальных образованиях. В этом году в Челябинской области планируется открыть 61 купель. Возможно, их количество немного вырастет, число купелей в муниципалитетах зависит от распоряжений их руководителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске на Крещение будут организовано пять купелей для купания верующих. Об этом заявил 16 января на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику, заявил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Валентин Гриднев. «В Челябинске в этом году планируется оборудовать пять купелей. Две из них будут на Шершневском водохранилище, на пляже „Каспийский берег“, улица Центральная 3В, и в поселке Сосновка, на улице Красного Урала,1. На озере Смолино также будет две купели: в районе парк-отеля „Смолино парк“, улица Чапаева, 114, и на пляже „Солнечный берег“, в районе улицы Хуторной, 70. Еще одна купель будет открыта на Первом озере, на пляже „Восточный берег“ у перекрестка улиц Давыдова и Хохрякова», — сообщил Гриднев. Купание будет проходить с 18:00 часов 18 января по 15:00 часов 19 января. Все это время у них будут дежурить сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС. Также на месте будут сотрудники скорой помощи за исключением временного промежутка с 3:00 до 10:00 часов 19 января. После 15:00 часов 19 января купели будут закрываться, чтобы в дальнейшем никто в них не провалился. Просить сотрудников разрешить купание после этого времени бесполезно. В прошлом году в Челябинске работали шесть купелей, но вторую купель на Первом озере в этом году открывать не стали ввиду низкой посещаемости в прошлом году. Всего год назад в купель окунулось более 5700 челябинцев. Руководитель группы технадзора центра ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области Артем Чуваев сообщил, что в прошлом году в регионе было открыто 72 купели на 50 водоемах в 34 муниципальных образованиях. В этом году в Челябинской области планируется открыть 61 купель. Возможно, их количество немного вырастет, число купелей в муниципалитетах зависит от распоряжений их руководителей.