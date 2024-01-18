Полковник МВД Черноусов: пойманный с мефедроном актер Руденко избежит тюрьмы

19 января 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Евгений Черноусов отметил возможность Руденко избежать тюрьмы Фото: Александр Мамаев © URA.RU У звезды фильма «Триггер», актера Анатолия Руденко, которого задержали в Москве с мефедроном, есть возможность избежать уголовной ответственности. Если актер даст показания, что наркотики он приобрел для личного потребления, то ему необходимо пойти на сделку со следствием. В случае эффективного сотрудничества он может отделаться штрафом и условным сроком. Об этом журналисту URA.RU рассказал полковник МВД в отставке, член коллегии адвокатов Москвы Евгений Черноусов. «После того, как машину остановили сотрудники ГИБДД, то они для формальности, проверив документы у таксиста, после этого переключили свое внимание на актера. Руденко должен был этот факт насторожить, и он должен был понять, что причина остановки машины — это и то, что в конечном итоге у него будет обнаружен при досмотре мефедрон», — говорит Черноусов. Лучший вариант для Руденко был до того, как у него стали делать досмотр, воспользоваться примечанием к части первой статьи ст. 228 УК РФ. «Там указано, что лицо, совершившее предусмотренное преступление, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные вещества, активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств или веществ, изобличению лиц их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности», — отметил Черноусов в беседе с корреспондентом агентства. По мнению полковника в отставке, выходом из сложившейся ситуации станет чистосердечное признание. «В ситуации, которая произошла в действительности, полагаю, лучшим исходом для него будет признать свою вину, раскаяться в содеянном, сообщить следователю или сотрудникам уголовного розыска предполагаемых сбытчиков наркотических средств, оказать содействие в их задержании и изобличении в незаконном обороте наркотических средств в целях сбыта. При таких условиях и положительной характеристике, согласно сжившейся судебной практике, суд вправе вынести приговор без реального лишения свободы или ограничиться штрафом», — заявил Черноусов. Бывший силовик напомнил, что значительным размером мефедрона будет являться от 0.2 гр, до 2.5 гр, крупным — от 2.5 гр до 500 гр, а особо крупным — свыше 500 грамм. «Вес, который был обнаружен у Руденко, является значительным размером. При этом обращаю внимание, что по части второй статьи 228 УК РФ грозит от трех до десяти лет тюрьмы. По части третьей статьи 228 УК РФ деяния, совершенные в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет», — резюмировал он. Ранее Черноусов заявлял о том, что за актером Анатолием Руденко велась оперативная слежка. При проведении досмотра при нем обнаружили сверток с мефедроном весом 0,5 грамм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У звезды фильма «Триггер», актера Анатолия Руденко, которого задержали в Москве с мефедроном, есть возможность избежать уголовной ответственности. Если актер даст показания, что наркотики он приобрел для личного потребления, то ему необходимо пойти на сделку со следствием. В случае эффективного сотрудничества он может отделаться штрафом и условным сроком. Об этом журналисту URA.RU рассказал полковник МВД в отставке, член коллегии адвокатов Москвы Евгений Черноусов. «После того, как машину остановили сотрудники ГИБДД, то они для формальности, проверив документы у таксиста, после этого переключили свое внимание на актера. Руденко должен был этот факт насторожить, и он должен был понять, что причина остановки машины — это и то, что в конечном итоге у него будет обнаружен при досмотре мефедрон», — говорит Черноусов. Лучший вариант для Руденко был до того, как у него стали делать досмотр, воспользоваться примечанием к части первой статьи ст. 228 УК РФ. «Там указано, что лицо, совершившее предусмотренное преступление, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные вещества, активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств или веществ, изобличению лиц их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности», — отметил Черноусов в беседе с корреспондентом агентства. По мнению полковника в отставке, выходом из сложившейся ситуации станет чистосердечное признание. «В ситуации, которая произошла в действительности, полагаю, лучшим исходом для него будет признать свою вину, раскаяться в содеянном, сообщить следователю или сотрудникам уголовного розыска предполагаемых сбытчиков наркотических средств, оказать содействие в их задержании и изобличении в незаконном обороте наркотических средств в целях сбыта. При таких условиях и положительной характеристике, согласно сжившейся судебной практике, суд вправе вынести приговор без реального лишения свободы или ограничиться штрафом», — заявил Черноусов. Бывший силовик напомнил, что значительным размером мефедрона будет являться от 0.2 гр, до 2.5 гр, крупным — от 2.5 гр до 500 гр, а особо крупным — свыше 500 грамм. «Вес, который был обнаружен у Руденко, является значительным размером. При этом обращаю внимание, что по части второй статьи 228 УК РФ грозит от трех до десяти лет тюрьмы. По части третьей статьи 228 УК РФ деяния, совершенные в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет», — резюмировал он. Ранее Черноусов заявлял о том, что за актером Анатолием Руденко велась оперативная слежка. При проведении досмотра при нем обнаружили сверток с мефедроном весом 0,5 грамм.