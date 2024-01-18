В Березовском районе ХМАО отменили уроки у школьников

Учащиеся с 1-го по 4-й класс не пойдут в школу
В некоторых населенных пунктах Березовского района ХМАО 19 января отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги».
«Занятия первой смены 19 января с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления температура составляет около -27 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Дома остались ученики в Ломбовоже, Щекурье, Саранпауле.
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