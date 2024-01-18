18 января 2024

В Березовском районе ХМАО отменили уроки у школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Кетово, зима, кетово, школа, кетовская школа
Учащиеся с 1-го по 4-й класс не пойдут в школу Фото:

В некоторых населенных пунктах Березовского района ХМАО 19 января отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Занятия первой смены 19 января с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления температура составляет около -27 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Дома остались ученики в Ломбовоже, Щекурье, Саранпауле.

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В некоторых населенных пунктах Березовского района ХМАО 19 января отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены 19 января с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления температура составляет около -27 градусов. Ветер слабый — один метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Дома остались ученики в Ломбовоже, Щекурье, Саранпауле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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