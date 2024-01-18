Курганская модель Иванов засветился в новом видео бренда Prada. Видео

19 января 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Prada опубликовали видео с моделью из Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уроженец Курганской области Евгений Иванов (Eugen Ivanov) засветился в промо-ролике новой коллекции одежды от итальянского бренда Prada. Иванов ранее стал участником данной компании и выступает там в роли модели. Ролик с участием курганца опубликован в официальном аккаунте Prada в запрещенной социальной сети Instagram*. «Одежда и аксессуары в коллекции мужской одежды Prada осень-зима 2024 реагируют на свое разрозненное и отличное друг от друга окружение», — указано в описании видео. Сообщается, что Иванов улетел на модный показ в Париж. Туда он добрался из Милана. Отмечается, что в обоих городах курганец успешно выступает. В портфолио на сайте Models указано, что модель из Курганской области имеет рост 190 сантиметров. Дата рождения 30 октября. Ранее URA.RU писало, что уроженец Курганской области Евгений Иванов (Eugen Ivanov) стал моделью бренда Prada на неделе моды в Италии. Модель является лицом агентства Tann Model Management.



*Instagram — соцсеть, которая принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Уроженец Курганской области Евгений Иванов (Eugen Ivanov) засветился в промо-ролике новой коллекции одежды от итальянского бренда Prada. Иванов ранее стал участником данной компании и выступает там в роли модели. Ролик с участием курганца опубликован в официальном аккаунте Prada в запрещенной социальной сети Instagram*. «Одежда и аксессуары в коллекции мужской одежды Prada осень-зима 2024 реагируют на свое разрозненное и отличное друг от друга окружение», — указано в описании видео. Сообщается, что Иванов улетел на модный показ в Париж. Туда он добрался из Милана. Отмечается, что в обоих городах курганец успешно выступает. В портфолио на сайте Models указано, что модель из Курганской области имеет рост 190 сантиметров. Дата рождения 30 октября. Ранее URA.RU писало, что уроженец Курганской области Евгений Иванов (Eugen Ivanov) стал моделью бренда Prada на неделе моды в Италии. Модель является лицом агентства Tann Model Management. *Instagram — соцсеть, которая принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.