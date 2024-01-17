Модель из Курганской области принял участие в показе моды в Париже (архивное фото)
Уроженец Курганской области Евгений Иванов (Eugen Ivanov) стал моделью итальянского бренда Prada на неделе моды в Италии. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU
«Я родом из Шумихи Курганской области. Для меня была честь стать частью такого бренда как Prada», — сказал URA.RU Евгений. Модель является лицом агентства Tann Model Management.
На сайте Models говорится, что Иванов успешно выступает на показах мод в Париже и Милане. В портфолио указано, что модель имеет рост 190 сантиметров. Дата рождения 30 октября.
Уроженец Курганской области стал моделью Prada на неделе мод в Италии
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