Модель из Курганской области принял участие в показе моды в Париже (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Уроженец Курганской области Евгений Иванов (Eugen Ivanov) стал моделью итальянского бренда Prada на неделе моды в Италии. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU

«Я родом из Шумихи Курганской области. Для меня была честь стать частью такого бренда как Prada», — сказал URA.RU Евгений. Модель является лицом агентства Tann Model Management.

На сайте Models говорится, что Иванов успешно выступает на показах мод в Париже и Милане. В портфолио указано, что модель имеет рост 190 сантиметров. Дата рождения 30 октября.