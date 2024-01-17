Курганец стал моделью Prada. Фото, видео

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Модель из Курганской области принял участие в показе моды в Париже (архивное фото) Фото:

Уроженец Курганской области Евгений Иванов (Eugen Ivanov) стал моделью итальянского бренда Prada на неделе моды в Италии. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU

«Я родом из Шумихи Курганской области. Для меня была честь стать частью такого бренда как Prada», — сказал URA.RU Евгений. Модель является лицом агентства Tann Model Management.

На сайте Models говорится, что Иванов успешно выступает на показах мод в Париже и Милане. В портфолио указано, что модель имеет рост 190 сантиметров. Дата рождения 30 октября.

Уроженец Курганской области стал моделью Prada на неделе мод в Италии
Уроженец Курганской области стал моделью Prada на неделе мод в Италии
Фото:

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Уроженец Курганской области Евгений Иванов (Eugen Ivanov) стал моделью итальянского бренда Prada на неделе моды в Италии. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU «Я родом из Шумихи Курганской области. Для меня была честь стать частью такого бренда как Prada», — сказал URA.RU Евгений. Модель является лицом агентства Tann Model Management. На сайте Models говорится, что Иванов успешно выступает на показах мод в Париже и Милане. В портфолио указано, что модель имеет рост 190 сантиметров. Дата рождения 30 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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