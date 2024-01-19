В Крыму заявили, что Запад вынуждает Россию расширить зону СВО

Трофимов: Запад вынуждает Россию расширить зону СВО из-за угроз Крыму

19 января 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Армия РФ будет вынуждена расширить зону СВО, если Украина получит новые дальнобойные ракеты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны постоянными угрозами ударить по Крыму вынуждают Россию расширить зону проведения спецоперации. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. «Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток, в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей», — заявил Сергей Трофимов, его слова приводит РИА Новости. Как отметил глава комитета, зону СВО придется расширять каждый раз при поставке дальнобойных ракет Украине. Новость по теме На что способны ракеты Taurus, которые Украина запросила у ФРГ. Инфографика Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что следующим шагом ВСУ в конфликте с Россией станет массированная атака по Крыму. По его словам, такого сценария придерживаются некоторые страны Запада, передает телеканал 360. Из-за риска эскалации конфликта 18 января Бундестаг выступил против передачи Украине крылатых ракет Taurus, которые способны бить на 500 километров. Этот тип вооружения Киев просит несколько месяцев.

Западные страны постоянными угрозами ударить по Крыму вынуждают Россию расширить зону проведения спецоперации. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. «Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток, в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей», — заявил Сергей Трофимов, его слова приводит РИА Новости. Как отметил глава комитета, зону СВО придется расширять каждый раз при поставке дальнобойных ракет Украине. Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что следующим шагом ВСУ в конфликте с Россией станет массированная атака по Крыму. По его словам, такого сценария придерживаются некоторые страны Запада, передает телеканал 360. Из-за риска эскалации конфликта 18 января Бундестаг выступил против передачи Украине крылатых ракет Taurus, которые способны бить на 500 километров. Этот тип вооружения Киев просит несколько месяцев.