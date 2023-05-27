Россия уже нашла способы противостоять крылатым ракетам Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taururs, дальность действия которых позволяет достигнуть Москвы. URA.RU приводит главную информацию о запрашиваемых Киевом боеприпасах.

TAURUS KEPD 350 является ракетой немецко-шведского производства. Разрабатываются такие боеприпасы с 1994 года немецкой компанией Daimler-Benz Aerospace и шведским концерном Bofors.

Ракета Taurus предназначена для поражения наземных целей на большом расстоянии без захода самолета-носителя в зону действия противовоздушной обороны (ПВО) противника. Переносить такие ракеты могут истребители F-16, поставку которых для Украины накануне одобрили западные страны.

Технические характеристики

Taurus оснащена турбореактивным двигателем Williams WJ38-15 малого размера и тяги. Для обхода систем ПВО основная часть полета проходит на высоте от 50 до 70 метров. Во время полета ракета не включает радар, что затрудняет ее обнаружение. Боеприпас способен пролететь до 500 километров, однако версия для экспорта имеет дальность действия только 300 километров.

Стартовая масса ракеты составляет 1360 килограммов. Боеголовка имеет два заряда. Первый позволяет пробить преграду, а второй нужен для поражения цели. Также, при установке многорежимного взрывателя, ракета может детонировать как при контакте с целью, так и внутри нее.

По сути, Taurus является аналогом британской ракеты Storm Shadow. Однако немецкий боеприпас имеет больший радиус действия.

Фото: Инфографика URA.RU

Российский аналог

Российскими аналогами Taurus являются крылатые ракеты «Калибр» и «Кинжал». Дальность действия боеприпаса «Калибр» достигает 2600 километров по наземным целям и 380 по морским. «Кинжал» способен пролетать расстояние до 3000 километров.

Защита от Taurus со стороны России

Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с URA.RU сказал, что российская армия уже нашла способы противостоять подобному вооружению. Он подчеркнул, что ВС РФ успешно справляются с британскими Storm Shadow. По его словам, стране необходимо усиливать ПВО и наносить удары по позициям, где размещены эти ракеты. Однако эксперт подчеркнул, что эти ракеты могут представлять большую угрозу для регионов РФ.