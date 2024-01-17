17 января 2024

Бундестаг проголосовал против передачи дальнобойных ракет Taurus ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, шеврон, всу,  stock
Бундестаг проголосовал против передачи ВСУ крылатых ракет Taurus Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бундестаг проголосовал против резолюции о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает Spiegel.

«Представители „Зеленых“ и СвДП уже несколько месяцев призывают к созданию крылатых ракет „Таурус“ для Украины. Но они не хотят соглашаться с соответствующим предложением Союза в Бундестаге», — пишет Spiegel, ссылаясь на соответствующий документ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил отказ поставлять ракеты Taurus Киеву желанием избежать эскалации конфликта. Председатель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал Шольца не затягивать с этим вопросом, передает RT. В ответ на это Россия дала понять, что попадающие на Украину грузы с оружием станут целью ВС РФ, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бундестаг проголосовал против резолюции о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает Spiegel. «Представители „Зеленых“ и СвДП уже несколько месяцев призывают к созданию крылатых ракет „Таурус“ для Украины. Но они не хотят соглашаться с соответствующим предложением Союза в Бундестаге», — пишет Spiegel, ссылаясь на соответствующий документ. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил отказ поставлять ракеты Taurus Киеву желанием избежать эскалации конфликта. Председатель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал Шольца не затягивать с этим вопросом, передает RT. В ответ на это Россия дала понять, что попадающие на Украину грузы с оружием станут целью ВС РФ, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...