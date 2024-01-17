Бундестаг проголосовал против передачи дальнобойных ракет Taurus ВСУ

Бундестаг проголосовал против резолюции о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает Spiegel.
«Представители „Зеленых“ и СвДП уже несколько месяцев призывают к созданию крылатых ракет „Таурус“ для Украины. Но они не хотят соглашаться с соответствующим предложением Союза в Бундестаге», — пишет
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил отказ поставлять ракеты Taurus Киеву желанием избежать эскалации конфликта. Председатель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал Шольца не затягивать с этим вопросом, передает RT. В ответ на это Россия дала понять, что попадающие на Украину грузы с оружием станут целью ВС РФ, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
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