Армия и оружие Бундестаг проголосовал против передачи дальнобойных ракет Taurus ВСУ 17 января 2024 в 23:52 Размер текста - 17 + Бундестаг проголосовал против передачи ВСУ крылатых ракет Taurus Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бундестаг проголосовал против резолюции о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает Spiegel. «Представители „Зеленых“ и СвДП уже несколько месяцев призывают к созданию крылатых ракет „Таурус“ для Украины. Но они не хотят соглашаться с соответствующим предложением Союза в Бундестаге», — пишет Spiegel , ссылаясь на соответствующий документ. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил отказ поставлять ракеты Taurus Киеву желанием избежать эскалации конфликта. Председатель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал Шольца не затягивать с этим вопросом, передает RT. В ответ на это Россия дала понять, что попадающие на Украину грузы с оружием станут целью ВС РФ, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Бундестаг проголосовал против резолюции о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает Spiegel. «Представители „Зеленых“ и СвДП уже несколько месяцев призывают к созданию крылатых ракет „Таурус“ для Украины. Но они не хотят соглашаться с соответствующим предложением Союза в Бундестаге», — пишет Spiegel, ссылаясь на соответствующий документ. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил отказ поставлять ракеты Taurus Киеву желанием избежать эскалации конфликта. Председатель оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал Шольца не затягивать с этим вопросом, передает RT. В ответ на это Россия дала понять, что попадающие на Украину грузы с оружием станут целью ВС РФ, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям