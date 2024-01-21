Продажи челябинских активов на торгах за год увеличились на 1,5 миллиарда

В Челябинской области на торгах за год продали имущества на 1,5 млрд больше, чем ранее Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинской области за 2023 год продано на аукционах активов на 1,5 млрд больше, чем в 2022 году. Как следует из данных сайта госторгов, минувшем году удалось реализовать собственности на 2,06 млрд рублей.

«В 2023 году реализовано на аукционах активов на 2,06 млрд рублей. В 2022 году показатель составлял 0,53 млрд рублей, или на 1,53 млрд рублей меньше», — отмечено на сайте торгов.

При этом по основной массе имущества аукционы не состоялись и договоры не заключены. Если в 2023 году в данную категорию попало 71,81% общей суммы торгов по всем статусам, то в 2022 году — 88,12%. Данный показатель существенно отразился на конечном результате. Если его не учитывать, то в минувшем году на продажу выставлялись активы на 7,3 млрд рублей, годом ранее — на 4,47 млрд рублей.

Аналитика показывает, что если аукцион проведен, то имущество удается продать значительно дороже. В 2023 году начальная цена такой собственности в ходе торгов поднялась на 62%, в 2022 году показатель возрос в 2,56 раза.

Также 2023 год отметился еще одним трендом. Значительно увеличилось количество проданных активов с одним участником. За год таких сделок прибавилось в 3,7 раза.

Сайт торгов позволяет продать имущество, находящееся в государственной, муниципальной собственности, или арестованные активы. На ресурсе выставлены объявления о реализации земельных участков, зданий, автомобилей, оборудования и другой собственности. Продавцами могут выступать госорганы, муниципалитеты, банки и другие юрлица.