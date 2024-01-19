Baza: в Иркутской области нашли потерянный радиационный источник с цезием-137

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Радиоактивный источник был найден спустя двое суток поиска
Радиоактивный источник был найден спустя двое суток поиска Фото:

Радиационный источник с цезием-137 был найден в Иркутской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на генерального директора «ТНГ Групп» Яна Шарипова. 

«Мы проведем разбор и тщательный анализ всех обстоятельств, приведших к инциденту.  Это позволит исключить малейшую возможность его повторения», — сообщил Ян Шарипов.  Находку подтвердили и в «ТНГ Групп». 

Радиационный источник был потерян 17 января. Его с собой взяла группа исследователей  «ТНГ-Групп», которая двигалась к Чаяндинскому месторождению в поисках нефти. Однако в ходе экспедиции он был потерян. 

На поиски опасного вещества была отправлена полиция. Компания даже объявляла о вознаграждении тем, кто найдет вещество — 200 тысяч рублей. Поиски, которые шли два дня, завершились 19 числа. 

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Радиационный источник с цезием-137 был найден в Иркутской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на генерального директора «ТНГ Групп» Яна Шарипова.  «Мы проведем разбор и тщательный анализ всех обстоятельств, приведших к инциденту.  Это позволит исключить малейшую возможность его повторения», — сообщил Ян Шарипов.  Находку подтвердили и в «ТНГ Групп».  Радиационный источник был потерян 17 января. Его с собой взяла группа исследователей  «ТНГ-Групп», которая двигалась к Чаяндинскому месторождению в поисках нефти. Однако в ходе экспедиции он был потерян.  На поиски опасного вещества была отправлена полиция. Компания даже объявляла о вознаграждении тем, кто найдет вещество — 200 тысяч рублей. Поиски, которые шли два дня, завершились 19 числа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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