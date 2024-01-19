Baza: в Иркутской области нашли потерянный радиационный источник с цезием-137

Радиационный источник с цезием-137 был найден в Иркутской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на генерального директора «ТНГ Групп» Яна Шарипова.
«Мы проведем разбор и тщательный анализ всех обстоятельств, приведших к инциденту. Это позволит исключить малейшую возможность его повторения», — сообщил Ян Шарипов. Находку подтвердили и в «ТНГ Групп».
Радиационный источник был потерян 17 января. Его с собой взяла группа исследователей «ТНГ-Групп», которая двигалась к Чаяндинскому месторождению в поисках нефти. Однако в ходе экспедиции он был потерян.
На поиски опасного вещества была отправлена полиция. Компания даже объявляла о вознаграждении тем, кто найдет вещество — 200 тысяч рублей. Поиски, которые шли два дня, завершились 19 числа.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.