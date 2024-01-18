Трудовой стаж пенсионерки составляет более 40 лет (архивное фото)
Глава деревни Харампур Мария Климова (ЯНАО) уходит на заслуженную пенсию после более сорока лет работы, которую посвятила Пуровскому району и национальной деревне. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
«Все эти годы она умело сочетала основную работу с общественной деятельностью, создав местное отделение Ассоциации „Ямал — потомкам!“. Климова продолжит проживать в деревне Харампур и вести общественно-полезную деятельность», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Пуровского района.
Экс-глава Харампура Мария Климова уходит на заслуженный отдых
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