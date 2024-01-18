18 января 2024

Глава ямальской деревни Харампур уходит на пенсию. Фото

Глава Харампура Климова вышла на пенсию после 40 лет работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, прогулка, отдых, пенсия, пенсионеры
Трудовой стаж пенсионерки составляет более 40 лет (архивное фото) Фото:

Глава деревни Харампур Мария Климова (ЯНАО) уходит на заслуженную пенсию после более сорока лет работы, которую посвятила Пуровскому району и национальной деревне. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Все эти годы она умело сочетала основную работу с общественной деятельностью, создав местное отделение Ассоциации „Ямал — потомкам!“. Климова продолжит проживать в деревне Харампур и вести общественно-полезную деятельность», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Пуровского района.

Экс-глава Харампура Мария Климова уходит на заслуженный отдых
Экс-глава Харампура Мария Климова уходит на заслуженный отдых
Фото:

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Глава деревни Харампур Мария Климова (ЯНАО) уходит на заслуженную пенсию после более сорока лет работы, которую посвятила Пуровскому району и национальной деревне. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. «Все эти годы она умело сочетала основную работу с общественной деятельностью, создав местное отделение Ассоциации „Ямал — потомкам!“. Климова продолжит проживать в деревне Харампур и вести общественно-полезную деятельность», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Пуровского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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