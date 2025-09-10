Многоженцу из Владимирской области грозит три года колонии за домогательства к дочери

Многоженцу Ивану Сухову грозит три года колонии за домогательства к дочери
В отношении Ивана Сухова возбудили уголовное дело по факту развратных действий по отношению к несовершеннолетней дочери
Во Владимирской области в отношении многоженца Ивана Сухова возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении его несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону

«СК по Владимирской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия)», — пишет SHOT. Расследование началось после заявления одной из дочерей Сухова: по ее словам отец начал приставать к ней еще с 14 лет.

Иван Сухов проживает с 14 детьми и тремя женами в трехкомнатной квартире площадью 70 квадратных метров. Ранее «Царьград» взял интервью у сбежавшей жены Сухова, которая признавалась, что тот издевается над женами и бьет детей.

