Пелагея пригласила гостей на концерт в честь 430-летия Салехарда
новость из сюжетаПразднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году
Российская певица Пелагея записала видео, в котором пригласила ямальцев на свой концерт в честь 430-летия Салехарда. Об этом сообщает пресс-служба администрации ямальской столицы.
«Пелагея приглашает салехардцев и гостей окружной столицы на празднование 430-летия нашего города! Впереди нас ждёт большой праздник, наполненный музыкой, улыбками и радостью», — сообщила мэрия Салехарда в telegram-канале.
В видеобращении Пелагея говорит, что ее выступление пройдет 13 сентября в 20:00. Всех гостей праздника певица ждет на концерте.
