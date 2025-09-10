Пелагея пригласила жителей Салехарда отпраздновать юбилей вместе. Видео

Пелагея пригласила гостей на концерт в честь 430-летия Салехарда
Пелагея пригласила гостей на концерт в честь 430-летия Салехарда
Празднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году

Российская певица Пелагея записала видео, в котором пригласила ямальцев на свой концерт в честь 430-летия Салехарда. Об этом сообщает пресс-служба администрации ямальской столицы.

«Пелагея приглашает салехардцев и гостей окружной столицы на празднование 430-летия нашего города! Впереди нас ждёт большой праздник, наполненный музыкой, улыбками и радостью», — сообщила мэрия Салехарда в telegram-канале.

В видеобращении Пелагея говорит, что ее выступление пройдет 13 сентября в 20:00. Всех гостей праздника певица ждет на концерте.

