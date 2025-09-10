Праздничные мероприятия Дня города Тарко-Сале: фестивали, ярмарки, конкурсы, концерты звезд

Афиша праздничных мероприятий Дня города Тарко-Сале

В субботу, 13 сентября, жители и гости Тарко-Сале (ЯНАО) масштабно отметят День города и День работников нефтяной и газовой промышленности. На 93-ю годовщину организаторы подготовили насыщенную праздничную программу, которая охватит сразу две главные площадки — парк «Прибрежный» и площадь КСК «Геолог». Мероприятия рассчитаны на все возрастные категории и интересы, обещая сделать этот день по-настоящему запоминающимся. О ярких мероприятиях праздничного дня, читайте в материале URA.RU. Официальное открытие и концертная программа Дня Тарко-Сале Торжественное открытие Дня города состоится в 13:00 у центральной сцены парка «Прибрежный». В этот день гостей праздника ждет яркая концертная программа с участием воспитанников Детской школы искусств имени И. О. Дунаевского, а также популярных коллективов «Матрена Ивановна» и «Хомани». Музыкальные номера создадут атмосферу настоящего праздника и объединят гостей всех поколений. Этнокультурный слет-конкурс «Ямал-фест» В 15:00 стартует районный слет-конкурс этнокультур «Ямал-фест». Это событие традиционно собирает представителей разных национальностей, проживающих в регионе, и знакомит гостей с богатой культурой и обычаями народов Ямала. Программа предусматривает выступления творческих коллективов, мастер-классы и национальные угощения. Мастер-классы и творческие активности С 12:00 до 16:00 в парке «Прибрежный» развернутся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Здесь каждый желающий сможет попробовать свои силы в различных ремеслах под руководством опытных мастеров. Волонтерский штаб «MыВместе» организует практическое занятие, где участники узнают больше о волонтерстве и совместных инициативах. Книги, викторины и выставки Любителей чтения ждет акция книгообмена и библиоакция «Свидание вслепую», где можно будет выбрать книгу наугад и точка «Литрес Терапия». Также запланирована интерактивная викторина «От истоков Пуровской земли», посвященная истории края. На уличной выставке «Нефть. Люди. Север» гости увидят уникальные фотоработы о жизни и труде северян. Ярмарка и выставка работ местных мастериц В этот день на праздничных площадках будет работать выставка-ярмарка работ пуровских мастериц. Здесь можно приобрести авторские изделия ручной работы, сувениры, украшения и предметы декора, созданные местными умельцами. Детская программа: игры, шоу и развлечения Для маленьких гостей организаторы подготовили отдельную детскую игровую зону. В программе — твистинг-шоу, шоу мыльных пузырей, увлекательные игры и мастер-классы. Особой популярностью традиционно пользуются фотозоны, где можно сделать памятные снимки, а также аквагрим, который превратит детей в сказочных героев. Интерактивные локации и необычные активности В парке будет работать интерактивная локация «Открытка любимому городу», где каждый сможет оставить пожелание Тарко-Сале. Любителей чая ждет «НеобыЧАЙНАЯ локация» с дегустацией необычных сортов напитка. Для держателей карты «Морошка» пройдет специальная лотерея с ценными призами. Спортивные соревнования для всех желающих Праздничный день будет насыщен спортивными событиями. С 11:00 до 16:00 пройдет турнир по мини-футболу, с 12:30 до 16:00 — состоятся соревнования по пляжному волейболу. Любители силовых видов спорта смогут попробовать себя в состязаниях по армрестлингу и гиревому спорту (с 12:30 до 14:00). А для поклонников активного отдыха состоится велозаезд (с 13:00 до 16:00). Вечерняя программа и концерты групп «Градусы», «Моя Мишель» и «Рондо» Вечерняя часть праздника стартует в 19:00 на площади КСК «Геолог». С поздравлениями к северянам обратятся глава Пуровского района Кирилл Трапезников и представители компании «Новатэк-Таркосаленефтегаз». Главным событием станет большой гала-концерт с участием известных российских исполнителей. В 19:30 на сцену выйдет популярная синти-поп и поп-рок группа «Моя Мишель», в 20:30 эстафету примет коллектив «Градусы», а кульминацией вечера станет выступление легендарной рок-группы «Рондо» в 21:30.

