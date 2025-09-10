Трамп одним словом охарактеризовал инцидент с дронами в Польше

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с беспилотниками в Польше. В заявлении он добавил слово «приехали».
«Что там с Россией, нарушающей воздушное пространство Польши с дрнонами? Приехали», — написал Трамп на странице в своей соцсети Truth Social. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о сбитии над территорией страны якобы «российских беспилотников», но не предоставил доказательств их происхождения.
В свою очередь, российские официальные лица, включая временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, опровергли эти обвинения, указав на отсутствие доказательств и официальных запросов от польской стороны. Минобороны РФ выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по данному вопросу.
Одновременно упоминается, что белорусская сторона информировала Польшу и Литву о приближении беспилотников к их границам, в то время как польские власти предупреждали Минск о дронах с территории Украины. По данным источников, часть беспилотников была уничтожена силами ПВО Белоруссии.
