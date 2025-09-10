Трамп одним словом охарактеризовал инцидент с дронами в Польше

Трамп о дронах в Польше: приехали
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп отреагировали на дроны в Польше
Трамп отреагировали на дроны в Польше Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с беспилотниками в Польше. В заявлении он добавил слово «приехали».

«Что там с Россией, нарушающей воздушное пространство Польши с дрнонами? Приехали», — написал Трамп на странице в своей соцсети Truth Social. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о сбитии над территорией страны якобы «российских беспилотников», но не предоставил доказательств их происхождения.

В свою очередь, российские официальные лица, включая временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, опровергли эти обвинения, указав на отсутствие доказательств и официальных запросов от польской стороны. Минобороны РФ выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по данному вопросу.

Одновременно упоминается, что белорусская сторона информировала Польшу и Литву о приближении беспилотников к их границам, в то время как польские власти предупреждали Минск о дронах с территории Украины. По данным источников, часть беспилотников была уничтожена силами ПВО Белоруссии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с беспилотниками в Польше. В заявлении он добавил слово «приехали». «Что там с Россией, нарушающей воздушное пространство Польши с дрнонами? Приехали», — написал Трамп на странице в своей соцсети Truth Social. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о сбитии над территорией страны якобы «российских беспилотников», но не предоставил доказательств их происхождения. В свою очередь, российские официальные лица, включая временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, опровергли эти обвинения, указав на отсутствие доказательств и официальных запросов от польской стороны. Минобороны РФ выразило готовность провести консультации с польскими коллегами по данному вопросу. Одновременно упоминается, что белорусская сторона информировала Польшу и Литву о приближении беспилотников к их границам, в то время как польские власти предупреждали Минск о дронах с территории Украины. По данным источников, часть беспилотников была уничтожена силами ПВО Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...