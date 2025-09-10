Власти США сделали резкое заявление на фоне инцидента с дронами в Польше

США гарантировали безопасность каждого дюйма территории НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уитакер сделал заявление после инцидента с беспилотниками над территорией Польши
Уитакер сделал заявление после инцидента с беспилотниками над территорией Польши Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

США готовы защищать каждого своего союзника и гарантируют безопасность каждого дюйма территории альянса. Об этом заявил постоянный представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер.

«Мы поддерживаем наших союзников по НАТО в свете этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — написал Уитакер после инцидента с беспилотниками над территорией Польши. Соответствующее сообщение дипломат разместил в соцсети X.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о сбитии над территорией страны нескольких беспилотников. При этом глава польского правительства заявил, что дроны были «российскими», но не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш подчеркнул, что дроны, замеченные над территорией Польши, вылетели со стороны Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что обвинения в адрес России со стороны ЕС и НАТО звучат регулярно, однако зачастую не подкрепляются аргументами и доказательствами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США готовы защищать каждого своего союзника и гарантируют безопасность каждого дюйма территории альянса. Об этом заявил постоянный представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер. «Мы поддерживаем наших союзников по НАТО в свете этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — написал Уитакер после инцидента с беспилотниками над территорией Польши. Соответствующее сообщение дипломат разместил в соцсети X. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о сбитии над территорией страны нескольких беспилотников. При этом глава польского правительства заявил, что дроны были «российскими», но не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш подчеркнул, что дроны, замеченные над территорией Польши, вылетели со стороны Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что обвинения в адрес России со стороны ЕС и НАТО звучат регулярно, однако зачастую не подкрепляются аргументами и доказательствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...