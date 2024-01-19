Мишустин назначил нового замглавы Минтруда РФ

Новым заместителем министра труда России назначен Александр Кожевников. Распоряжение о назначении на должность подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Назначить Кожевникова Александра заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — следует из документа. С марта 2023 года Кожевников был зампредседателя Социального фонда России.
Еще 4 октября 2021 года первый замминистра труда Ольга Баталина написала заявление об уходе со своей должности, передает «Царьград». На следующий день Мишустин отправил Баталину в отставку, но через день премьер-министр РФ вернул ее на должность.
Новым заместителем министра труда России назначен Александр Кожевников. Распоряжение о назначении на должность подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Назначить Кожевникова Александра заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — следует из документа. С марта 2023 года Кожевников был зампредседателя Социального фонда России. Еще 4 октября 2021 года первый замминистра труда Ольга Баталина написала заявление об уходе со своей должности, передает «Царьград». На следующий день Мишустин отправил Баталину в отставку, но через день премьер-министр РФ вернул ее на должность.