Мишустин назначил нового замглавы Минтруда РФ

19 января 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин (на фото) освободил Кожевникова от должности зампредседателя Социального фонда РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU Новым заместителем министра труда России назначен Александр Кожевников. Распоряжение о назначении на должность подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Назначить Кожевникова Александра заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — следует из документа. С марта 2023 года Кожевников был зампредседателя Социального фонда России. Еще 4 октября 2021 года первый замминистра труда Ольга Баталина написала заявление об уходе со своей должности, передает «Царьград». На следующий день Мишустин отправил Баталину в отставку, но через день премьер-министр РФ вернул ее на должность.

Новым заместителем министра труда России назначен Александр Кожевников. Распоряжение о назначении на должность подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Назначить Кожевникова Александра заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — следует из документа. С марта 2023 года Кожевников был зампредседателя Социального фонда России. Еще 4 октября 2021 года первый замминистра труда Ольга Баталина написала заявление об уходе со своей должности, передает «Царьград». На следующий день Мишустин отправил Баталину в отставку, но через день премьер-министр РФ вернул ее на должность.