УГИБДД предупредило свердловчан о сильном снегопаде

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Силовики организовали контроль на трассе Серов-Ивдель Фото:

В Краснотурьинском районе (Свердловская область) на трассе Серов-Ивдель идет сильный снегопад. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«На трассе Серов-Ивдель идет обильный снегопад. Автоинспекторы патрулируют автодороги с включенными проблесковыми маячками», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Автоинспекторы призвали свердловских водителей оставаться бдительными и выбирать пониженную скорость при движении в условиях непогоды. «В случае нештатной ситуации на дороге, звоните по телефону 112», — добавили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уже предупреждали о непогоде в северной части региона. Экипажи ДПС были переведены на усиленный режим патрулирования трасс.

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В Краснотурьинском районе (Свердловская область) на трассе Серов-Ивдель идет сильный снегопад. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «На трассе Серов-Ивдель идет обильный снегопад. Автоинспекторы патрулируют автодороги с включенными проблесковыми маячками», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Автоинспекторы призвали свердловских водителей оставаться бдительными и выбирать пониженную скорость при движении в условиях непогоды. «В случае нештатной ситуации на дороге, звоните по телефону 112», — добавили в ведомстве. В Госавтоинспекции уже предупреждали о непогоде в северной части региона. Экипажи ДПС были переведены на усиленный режим патрулирования трасс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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