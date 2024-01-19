УГИБДД предупредило свердловчан о сильном снегопаде

В Краснотурьинском районе (Свердловская область) на трассе Серов-Ивдель идет сильный снегопад. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«На трассе Серов-Ивдель идет обильный снегопад. Автоинспекторы патрулируют автодороги с включенными проблесковыми маячками», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
Автоинспекторы призвали свердловских водителей оставаться бдительными и выбирать пониженную скорость при движении в условиях непогоды. «В случае нештатной ситуации на дороге, звоните по телефону 112», — добавили в ведомстве.
В Госавтоинспекции уже предупреждали о непогоде в северной части региона. Экипажи ДПС были переведены на усиленный режим патрулирования трасс.
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