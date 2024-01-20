20 января 2024
19 января 2024

Жители Катайска в день делают полторы сотни окопных свечей для фронта

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии регионального Штаба общественной поддержки Путина. Челябинск, текслер алексей, окопная свеча
При помощи свечи военные греют руки, сушат обувь и подогревают пищу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Специалисты производства, организованного на базе центра соцобслуживания Катайска (Курганская область), делают до 150 окопных свечей в день. Продукция в дальнейшем передается военнослужащим в зону проведения спецоперации, сообщили представители администрации города.

«В центр социального обслуживания привезли парафин, жестяные банки есть, поэтому мужчины приступили к изготовлению окопных свечей. За день было изготовлено 146 штук, работа будет продолжена», — указано на странице городской газеты «Знамя» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на данные мэрии.

Окопные свечи широко используются бойцам СВО на полях сражений. Одно такое изделие может гореть до восьми часов без копоти и дыма, что позволяет не выдавать месторасположение военных формирований противнику.

Жители Курганской области регулярно помогают фронту. Из региона на передовую отправляют оборудование, одежду, специальное снаряжение, продукты питания и транспорт.

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Специалисты производства, организованного на базе центра соцобслуживания Катайска (Курганская область), делают до 150 окопных свечей в день. Продукция в дальнейшем передается военнослужащим в зону проведения спецоперации, сообщили представители администрации города. «В центр социального обслуживания привезли парафин, жестяные банки есть, поэтому мужчины приступили к изготовлению окопных свечей. За день было изготовлено 146 штук, работа будет продолжена», — указано на странице городской газеты «Знамя» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на данные мэрии. Окопные свечи широко используются бойцам СВО на полях сражений. Одно такое изделие может гореть до восьми часов без копоти и дыма, что позволяет не выдавать месторасположение военных формирований противнику. Жители Курганской области регулярно помогают фронту. Из региона на передовую отправляют оборудование, одежду, специальное снаряжение, продукты питания и транспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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