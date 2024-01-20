Жители Катайска в день делают полторы сотни окопных свечей для фронта

Специалисты производства, организованного на базе центра соцобслуживания Катайска (Курганская область), делают до 150 окопных свечей в день. Продукция в дальнейшем передается военнослужащим в зону проведения спецоперации, сообщили представители администрации города.
«В центр социального обслуживания привезли парафин, жестяные банки есть, поэтому мужчины приступили к изготовлению окопных свечей. За день было изготовлено 146 штук, работа будет продолжена», — указано на странице городской газеты «Знамя» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на данные мэрии.
Окопные свечи широко используются бойцам СВО на полях сражений. Одно такое изделие может гореть до восьми часов без копоти и дыма, что позволяет не выдавать месторасположение военных формирований противнику.
Жители Курганской области регулярно помогают фронту. Из региона на передовую отправляют оборудование, одежду, специальное снаряжение, продукты питания и транспорт.
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