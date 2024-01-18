18 января 2024
17 января 2024

Курганцы отправили на фронт полевой операционный пункт и УАЗ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, своих не бросаем, гуманитарный груз, участники сво, разведчики, штурмовики, уаз батон
Курганским бойцам передадут УАЗ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Далматовское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана и СВО» отправило курганцам на фронт УАЗ и полевой операционный пункт. Об этом рассказал председатель реготделения Константин Гладковский.

«Окружное отделение отправило землякам на передовую УАЗ 452, полевой операционный пункт. Также бойцам отправлены генераторы, аккумуляторы, балаклавы, маскировочные сети, шерстяные носки и перчатки, печи, одеяла, окопные свечи и продукты питания», — сообщил Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее председатель комитета Курганской облдумы по аграрной политике и природным ресурсам Александр Брюханов отправил в зону спецоперации ударный дрон. Вручение состоялось в Шадринском драматическом театре на благотворительном показе спектакля, деньги с которого направлены на поддержку раненных бойцов.

В зону СВО отправлены одеяла, свечи, продукты питания и другое
В зону СВО отправлены одеяла, свечи, продукты питания и другое

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Далматовское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана и СВО» отправило курганцам на фронт УАЗ и полевой операционный пункт. Об этом рассказал председатель реготделения Константин Гладковский. «Окружное отделение отправило землякам на передовую УАЗ 452, полевой операционный пункт. Также бойцам отправлены генераторы, аккумуляторы, балаклавы, маскировочные сети, шерстяные носки и перчатки, печи, одеяла, окопные свечи и продукты питания», — сообщил Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее председатель комитета Курганской облдумы по аграрной политике и природным ресурсам Александр Брюханов отправил в зону спецоперации ударный дрон. Вручение состоялось в Шадринском драматическом театре на благотворительном показе спектакля, деньги с которого направлены на поддержку раненных бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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