Курганцы отправили на фронт полевой операционный пункт и УАЗ. Фото

19 января 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

Курганским бойцам передадут УАЗ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Далматовское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана и СВО» отправило курганцам на фронт УАЗ и полевой операционный пункт. Об этом рассказал председатель реготделения Константин Гладковский. «Окружное отделение отправило землякам на передовую УАЗ 452, полевой операционный пункт. Также бойцам отправлены генераторы, аккумуляторы, балаклавы, маскировочные сети, шерстяные носки и перчатки, печи, одеяла, окопные свечи и продукты питания», — сообщил Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее председатель комитета Курганской облдумы по аграрной политике и природным ресурсам Александр Брюханов отправил в зону спецоперации ударный дрон. Вручение состоялось в Шадринском драматическом театре на благотворительном показе спектакля, деньги с которого направлены на поддержку раненных бойцов. В зону СВО отправлены одеяла, свечи, продукты питания и другое Константин Гладковский, https://vk.com/wall413365504_399

Далматовское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана и СВО» отправило курганцам на фронт УАЗ и полевой операционный пункт. Об этом рассказал председатель реготделения Константин Гладковский. «Окружное отделение отправило землякам на передовую УАЗ 452, полевой операционный пункт. Также бойцам отправлены генераторы, аккумуляторы, балаклавы, маскировочные сети, шерстяные носки и перчатки, печи, одеяла, окопные свечи и продукты питания», — сообщил Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее председатель комитета Курганской облдумы по аграрной политике и природным ресурсам Александр Брюханов отправил в зону спецоперации ударный дрон. Вручение состоялось в Шадринском драматическом театре на благотворительном показе спектакля, деньги с которого направлены на поддержку раненных бойцов.