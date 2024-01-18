Далматовское отделение «Российского союза ветеранов Афганистана и СВО» отправило курганцам на фронт УАЗ и полевой операционный пункт. Об этом рассказал председатель реготделения Константин Гладковский.
«Окружное отделение отправило землякам на передовую УАЗ 452, полевой операционный пункт. Также бойцам отправлены генераторы, аккумуляторы, балаклавы, маскировочные сети, шерстяные носки и перчатки, печи, одеяла, окопные свечи и продукты питания», — сообщил Гладковский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее председатель комитета Курганской облдумы по аграрной политике и природным ресурсам Александр Брюханов отправил в зону спецоперации ударный дрон. Вручение состоялось в Шадринском драматическом театре на благотворительном показе спектакля, деньги с которого направлены на поддержку раненных бойцов.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.