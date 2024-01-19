19 января 2024

Как законно списать долги, не прибегая к банкротству

Юрист Габбасов: законно списать долги можно с помощью выкупа
© Служба новостей «URA.RU»
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Фаиль Габбасов выделил два способа, по которым можно законно погасить долг Фото:

Если человеку не подходит процедура банкротства, то долги он можно закрыть при помощи выкупа. Об этом рассказал юрист по решению проблем с кредитной историей, руководитель компании «ТрастФинанс» Фаиль Габбасов.

«Официально это будет выглядеть как досудебное мировое соглашение: человек связывается с банковской организацией, которой он отныне должен, и уже с ней договаривается о скидке. В среднем, на долг старше года можно получить скидку 50%», — заявил Фаиль Габбасов в разговоре с «Газетой.ru».

В этом случае стоит помнить, что коллекторы, которые выкупили долг, начисляют проценты. Поэтому есть риск, что задолженность станет больше. Чтобы этого не произошло, надо раньше вступать в переговоры, уточнил юрист. По его словам, операция по выкупу долга идет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Второй вариант — рефинансирование или полное погашение долга, продолжил Габбасов. Однако старые долги могут перепродаваться коллекторским фирмам или переходить от одного коллектора к другому, напомнил эксперт.

Если у человека начала образовываться задолженность, то ее нужно погасить как можно быстрее. Об этом заявляла URA.RU старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. Она отметила, что человек может взять кредит в другом банке с более выгодными условиями, чтобы погасить долг.

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Если человеку не подходит процедура банкротства, то долги он можно закрыть при помощи выкупа. Об этом рассказал юрист по решению проблем с кредитной историей, руководитель компании «ТрастФинанс» Фаиль Габбасов. «Официально это будет выглядеть как досудебное мировое соглашение: человек связывается с банковской организацией, которой он отныне должен, и уже с ней договаривается о скидке. В среднем, на долг старше года можно получить скидку 50%», — заявил Фаиль Габбасов в разговоре с «Газетой.ru». В этом случае стоит помнить, что коллекторы, которые выкупили долг, начисляют проценты. Поэтому есть риск, что задолженность станет больше. Чтобы этого не произошло, надо раньше вступать в переговоры, уточнил юрист. По его словам, операция по выкупу долга идет от нескольких недель до нескольких месяцев. Второй вариант — рефинансирование или полное погашение долга, продолжил Габбасов. Однако старые долги могут перепродаваться коллекторским фирмам или переходить от одного коллектора к другому, напомнил эксперт. Если у человека начала образовываться задолженность, то ее нужно погасить как можно быстрее. Об этом заявляла URA.RU старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. Она отметила, что человек может взять кредит в другом банке с более выгодными условиями, чтобы погасить долг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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