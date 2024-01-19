Как законно списать долги, не прибегая к банкротству

Юрист Габбасов: законно списать долги можно с помощью выкупа

20 января 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

Фаиль Габбасов выделил два способа, по которым можно законно погасить долг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если человеку не подходит процедура банкротства, то долги он можно закрыть при помощи выкупа. Об этом рассказал юрист по решению проблем с кредитной историей, руководитель компании «ТрастФинанс» Фаиль Габбасов. «Официально это будет выглядеть как досудебное мировое соглашение: человек связывается с банковской организацией, которой он отныне должен, и уже с ней договаривается о скидке. В среднем, на долг старше года можно получить скидку 50%», — заявил Фаиль Габбасов в разговоре с « Газетой.ru ». В этом случае стоит помнить, что коллекторы, которые выкупили долг, начисляют проценты. Поэтому есть риск, что задолженность станет больше. Чтобы этого не произошло, надо раньше вступать в переговоры, уточнил юрист. По его словам, операция по выкупу долга идет от нескольких недель до нескольких месяцев. Второй вариант — рефинансирование или полное погашение долга, продолжил Габбасов. Однако старые долги могут перепродаваться коллекторским фирмам или переходить от одного коллектора к другому, напомнил эксперт. Если у человека начала образовываться задолженность, то ее нужно погасить как можно быстрее. Об этом заявляла URA.RU старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. Она отметила, что человек может взять кредит в другом банке с более выгодными условиями, чтобы погасить долг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если человеку не подходит процедура банкротства, то долги он можно закрыть при помощи выкупа. Об этом рассказал юрист по решению проблем с кредитной историей, руководитель компании «ТрастФинанс» Фаиль Габбасов. «Официально это будет выглядеть как досудебное мировое соглашение: человек связывается с банковской организацией, которой он отныне должен, и уже с ней договаривается о скидке. В среднем, на долг старше года можно получить скидку 50%», — заявил Фаиль Габбасов в разговоре с «Газетой.ru». В этом случае стоит помнить, что коллекторы, которые выкупили долг, начисляют проценты. Поэтому есть риск, что задолженность станет больше. Чтобы этого не произошло, надо раньше вступать в переговоры, уточнил юрист. По его словам, операция по выкупу долга идет от нескольких недель до нескольких месяцев. Второй вариант — рефинансирование или полное погашение долга, продолжил Габбасов. Однако старые долги могут перепродаваться коллекторским фирмам или переходить от одного коллектора к другому, напомнил эксперт. Если у человека начала образовываться задолженность, то ее нужно погасить как можно быстрее. Об этом заявляла URA.RU старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. Она отметила, что человек может взять кредит в другом банке с более выгодными условиями, чтобы погасить долг.