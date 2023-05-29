Как правильно гасить долги по кредитной карте

Экономист Хрусталева: чтобы закрыть долг на кредитной карте, можно воспользоваться рефинансированием

29 мая 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Стоит избегать эмоциональных трат при образовании долга на кредитной карте, сказала Анастасия Хрусталева Фото: Денис Моргунов © URA.RU При образовании задолженности по кредитной карте стоит сократить расходы и обратиться в банк за изменением условий. В более тяжелой ситуации стоит рассмотреть рефинансирование и проверить, не позволяет ли ваш статус иметь особые преференции по оформленному займу. Об этом URA.RU рассказала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. «Если возникла сложная ситуация и грозят просрочки по платежам, либо уже образовался долг и он накапливается, то тут действовать надо быстро. Можно посоветовать снизить расходы, обращать внимание на финансовую дисциплину, не брать с собой кредитную карту туда, где есть риски спонтанных и эмоциональных трат. Также стоит рассмотреть вопрос о рефинансировании. Иногда оформление потребительского кредита в другом банке с более лояльными условиями может позволить платить меньше», — сказала Анастасия Хрусталева. Если более выгодные предложения по рефинансированию не найдены, то задача заемщика с финансовыми трудностями постараться сократить увеличивающиеся штрафные санкции за просрочку выплат по кредиту, отметила эксперт. «Для этого можно попросить у банка пересмотреть условия платежей. Например, увеличить срок возврата, уменьшив ежемесячную сумму выплаты, или изменив назначение платежей. По условиям погашения кредита вносимые суммы могут направляться сначала на погашение штрафных санкций или процентов, таким образом, общая задолженность может накапливаться, если не погашать основной долг. Можно написать заявление на кредитные каникулы. Стоит изучить законодательство или проконсультироваться с юристом, не положены ли вам какие-либо преференции по оформленным кредитам, исходя из статуса вашей семьи или финансовой ситуации», — объяснила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При образовании задолженности по кредитной карте стоит сократить расходы и обратиться в банк за изменением условий. В более тяжелой ситуации стоит рассмотреть рефинансирование и проверить, не позволяет ли ваш статус иметь особые преференции по оформленному займу. Об этом URA.RU рассказала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. «Если возникла сложная ситуация и грозят просрочки по платежам, либо уже образовался долг и он накапливается, то тут действовать надо быстро. Можно посоветовать снизить расходы, обращать внимание на финансовую дисциплину, не брать с собой кредитную карту туда, где есть риски спонтанных и эмоциональных трат. Также стоит рассмотреть вопрос о рефинансировании. Иногда оформление потребительского кредита в другом банке с более лояльными условиями может позволить платить меньше», — сказала Анастасия Хрусталева. Если более выгодные предложения по рефинансированию не найдены, то задача заемщика с финансовыми трудностями постараться сократить увеличивающиеся штрафные санкции за просрочку выплат по кредиту, отметила эксперт. «Для этого можно попросить у банка пересмотреть условия платежей. Например, увеличить срок возврата, уменьшив ежемесячную сумму выплаты, или изменив назначение платежей. По условиям погашения кредита вносимые суммы могут направляться сначала на погашение штрафных санкций или процентов, таким образом, общая задолженность может накапливаться, если не погашать основной долг. Можно написать заявление на кредитные каникулы. Стоит изучить законодательство или проконсультироваться с юристом, не положены ли вам какие-либо преференции по оформленным кредитам, исходя из статуса вашей семьи или финансовой ситуации», — объяснила собеседница агентства.