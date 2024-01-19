19 января 2024

В администрации Байдена похвалили Зеленского за скромность

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
По информации телеканала, Зеленский стал скромнее в своих просьбах о военной помощи Фото:
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Администрация президента США Джо Байдена похвалила президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот стал скромнее в плане запросов на военную помощь для страны. Такое поведение он продемонстрировал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает NBC News.

«Этот сдвиг приветствуется администрацией Байдена, поскольку некоторые чиновники считают, что Зеленский в прошлом переигрывал», — передает телеканал со ссылкой на чиновника. Отмечается, что также глава Киева оказывал сильное давление на Конгресс своим поведением.

За последние полгода Зеленский ездил в Вашингтон два раза, чтобы лично попросить помощь для страны на фоне ее конфликта с Россией. Но в последнее время он занял более сдержанную позицию. По информации высокопоставленного представителя администрации, на форму в Давосе украинский глава не обращался с публичными призывами о военной помощи.

Ранее Зеленский выступил с отчаянной просьбой на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он просил поставить стране вооружение и боеприпасы. Кроме того, он заявил, что Украину не сможет отодвинуть на второй план палестино-израильская война.

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Администрация президента США Джо Байдена похвалила президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот стал скромнее в плане запросов на военную помощь для страны. Такое поведение он продемонстрировал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает NBC News. «Этот сдвиг приветствуется администрацией Байдена, поскольку некоторые чиновники считают, что Зеленский в прошлом переигрывал», — передает телеканал со ссылкой на чиновника. Отмечается, что также глава Киева оказывал сильное давление на Конгресс своим поведением. За последние полгода Зеленский ездил в Вашингтон два раза, чтобы лично попросить помощь для страны на фоне ее конфликта с Россией. Но в последнее время он занял более сдержанную позицию. По информации высокопоставленного представителя администрации, на форму в Давосе украинский глава не обращался с публичными призывами о военной помощи. Ранее Зеленский выступил с отчаянной просьбой на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он просил поставить стране вооружение и боеприпасы. Кроме того, он заявил, что Украину не сможет отодвинуть на второй план палестино-израильская война.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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