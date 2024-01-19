Курганские чиновники проиграли апелляцию в суде уволенному директору школы

Директор школы №3 города Щучье выиграла апелляцию в суде у курганских чиновников

20 января 2024 в 09:14 Размер текста - 17 +

Апелляционная инстанция оставила в должности и. о. директора курганской школы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Управление соцразвития Щучанского округа (Курганская область) попыталось оспорить решение суда о восстановлении на работе уволенного директора школы №3 города Щучья Оксаны Самохваловой. Апелляцию чиновники проиграли. Об этом говорится в судебных материалах. «Решение Щучанского районного суда в отношении О.Н. Самохваловой оставить без изменения. Апелляционные жалобы Управления соцразвития администрации Щучанского округа оставить без удовлетворения», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского областного суда. Щучанский районный суд 2 октября 2023 года решил восстановить Самохвалову в должности и. о. директора школы №3 города Щучье, а также выплатить компенсацию заработной платы в сумме 70 тысяч рублей и моральный ущерб 15 тысяч рублей. Апелляционная инстанция в конце декабря 2023 года оставила решение районного суда в силе. По данным источника URA.RU в администрации округа, Самохвалова написала заявление об увольнении после конфликта с чиновницей из управления соцразвития округа, но через некоторое время решила отозвать это заявление и продолжить работу. Однако в администрации отказались принять отзыв заявления Самохваловой. По данным СБИС, Самохвалова является действующим и. о. директора школы №3 города Щучье. На сайте образовательного учреждения, она также значится директором. Самохвалова ранее приехала работать в Щучье из Челябинска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление соцразвития Щучанского округа (Курганская область) попыталось оспорить решение суда о восстановлении на работе уволенного директора школы №3 города Щучья Оксаны Самохваловой. Апелляцию чиновники проиграли. Об этом говорится в судебных материалах. «Решение Щучанского районного суда в отношении О.Н. Самохваловой оставить без изменения. Апелляционные жалобы Управления соцразвития администрации Щучанского округа оставить без удовлетворения», — указано в материалах, опубликованных на сайте Курганского областного суда. Щучанский районный суд 2 октября 2023 года решил восстановить Самохвалову в должности и. о. директора школы №3 города Щучье, а также выплатить компенсацию заработной платы в сумме 70 тысяч рублей и моральный ущерб 15 тысяч рублей. Апелляционная инстанция в конце декабря 2023 года оставила решение районного суда в силе. По данным источника URA.RU в администрации округа, Самохвалова написала заявление об увольнении после конфликта с чиновницей из управления соцразвития округа, но через некоторое время решила отозвать это заявление и продолжить работу. Однако в администрации отказались принять отзыв заявления Самохваловой. По данным СБИС, Самохвалова является действующим и. о. директора школы №3 города Щучье. На сайте образовательного учреждения, она также значится директором. Самохвалова ранее приехала работать в Щучье из Челябинска.