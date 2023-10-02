В Курганской области уволенный директор школы восстановилась на работе через суд

Оксана Самохвалова выиграла иск к управлению соцразвития Щучанского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уволенный директор школы №3 города Щучья Курганской области Оксана Самохвалова выиграла иск к окружным властям о восстановлении на работе. Информация об этом указана в картотеке Щучанского районного суда.

«Иск Оксаны Самохваловой к управлению социального развития администрации Щучанского округа Курганской области о восстановлении на работе рассмотрен 2 октября. Суд постановил восстановить Самохвалову в должности и. о. директора школы №3 города Щучье, а также выплатить компенсацию заработной платы в сумме 70 тысяч рублей и моральный ущерб — 15 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в Щучанском суде.

По данным источника URA.RU в администрации округа, Самохвалова написала заявление об увольнении после конфликта с чиновницей из управления соцразвития округа, но через некоторое время решила отозвать это заявление и продолжить работу. Однако в администрации отказались принять отзыв заявления Самохваловой.

Оперативно связаться с Оксаной Самохваловой URA.RU не удалось. По данным СБИС, Оксана Самохвалова исполняла обязанности директора школы №3 Щучья с февраля 2023 года по 1 сентября 2023 года. В Щучье она переехала из Челябинка. В администрацию Щучанского округа направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации ответ не поступил.