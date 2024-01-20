Украинцев призвали делать дроны на дому

Советник на нацбезопасности Ступак: украинцы должны дома делать дроны для ВСУ

20 января 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

В интернете можно найти пособия для самостоятельного изготовления дронов, заявил Ступак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каждый второй дом на Украине должен самостоятельно изготавливать дешевые FPV-дроны. Это может помочь стране с нехваткой вооружения. Об этом сообщил бывший офицер Службы безопасности Украины, а теперь советник парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Иван Ступак. «Каждое второе домохозяйство должно делать их, чтобы поддержать украинских солдат и спасти их жизни», — передает Metro слова Ступака. Он добавил, что самостоятельно изготовленные дроны имеют небольшую дальность действия, примерно 10 километров. При этом пособия по производству можно найти в интернете, а на само их изготовление будет потрачено несколько часов. Кроме того, Ступак заявил, что дроны FPV могут перемещать один снаряд или до четырех килограммов взрывчатки. Также с помощью них можно нацеливаться на БТР или танк. Их стоимость составляет порядка 500-800 долларов. Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью своих дронов не смогут дотянуться до территорий Дальнего Востока, Урала и Сибири. Это связано с их дальностью полета, которая не позволяет им совершить подобный маневр. Кроме того, дроны ВС РФ вынуждают украинских солдат ходить пешком и прятаться в подвалах. Армия России использует дроны-камикадзе FPV, которые разносят большое количество взрывчатки. Также вооруженные силы РФ начали применять на фронте дрон-бомбардировщик «Инферно». Он имеет девять слотов для сброса гранат и он невосприимчив к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет Pravda.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Каждый второй дом на Украине должен самостоятельно изготавливать дешевые FPV-дроны. Это может помочь стране с нехваткой вооружения. Об этом сообщил бывший офицер Службы безопасности Украины, а теперь советник парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Иван Ступак. «Каждое второе домохозяйство должно делать их, чтобы поддержать украинских солдат и спасти их жизни», — передает Metro слова Ступака. Он добавил, что самостоятельно изготовленные дроны имеют небольшую дальность действия, примерно 10 километров. При этом пособия по производству можно найти в интернете, а на само их изготовление будет потрачено несколько часов. Кроме того, Ступак заявил, что дроны FPV могут перемещать один снаряд или до четырех килограммов взрывчатки. Также с помощью них можно нацеливаться на БТР или танк. Их стоимость составляет порядка 500-800 долларов. Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью своих дронов не смогут дотянуться до территорий Дальнего Востока, Урала и Сибири. Это связано с их дальностью полета, которая не позволяет им совершить подобный маневр. Кроме того, дроны ВС РФ вынуждают украинских солдат ходить пешком и прятаться в подвалах. Армия России использует дроны-камикадзе FPV, которые разносят большое количество взрывчатки. Также вооруженные силы РФ начали применять на фронте дрон-бомбардировщик «Инферно». Он имеет девять слотов для сброса гранат и он невосприимчив к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет Pravda.Ru.