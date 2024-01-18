Полковник Баранец: украинские беспилотники не способы добраться дальше Волги

19 января 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Россия уничтожает цеха по сборке беспилотников ВСУ, сказа Виктор Баранец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не способна дотянуться с помощью беспилотников до Урала, Сибири и Дальнего Востока, поскольку дальность их полета не позволяет этого сделать. Большую часть БПЛА перехватывают российские службы еще на границе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. «Все, что за Волгой, до Урала, до Сибири и на Дальнем Востоке, — эти регионы у нас не достижимы для беспилотников противника. Мы знаем, что БПЛА „Стриж“ может добираться до цели на расстоянии больше тысячи километров. Такой беспилотник уже прилетал к нашему стратегическому аэродрому у Энгельса на Волге», — сказал Виктор Баранец. Оборона России стала значительно крепче, отметил военный обозреватель. «После указания президента России Владимира Путина уплотнили противовоздушную оборону и есть результаты. Мы стали обороняться значительно лучше. Нужно клепать побольше зенитных ракетных комплексов и ставить их на рубежах Белгородских, Курских, Брянских областей. В отчетах Министерства обороны каждый день мелькают сообщения, что мы наносим удары по военно-промышленным предприятиям, где ремонтируется боевая техника, собираются беспилотники», — подчеркнул полковник в отставке. По данным Минобороны, украинские дроны 18 января попыталась нанести удар по Ленинградской области, БПЛА перехватили и жертв удалось избежать. В связи с атакой в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер», полеты приостановлены. Подробнее о последней атаке украинских беспилотников, которая произошла на территории Ленинградской области, и о том как ВСУ удалось прорваться в глубь России в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина не способна дотянуться с помощью беспилотников до Урала, Сибири и Дальнего Востока, поскольку дальность их полета не позволяет этого сделать. Большую часть БПЛА перехватывают российские службы еще на границе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. «Все, что за Волгой, до Урала, до Сибири и на Дальнем Востоке, — эти регионы у нас не достижимы для беспилотников противника. Мы знаем, что БПЛА „Стриж“ может добираться до цели на расстоянии больше тысячи километров. Такой беспилотник уже прилетал к нашему стратегическому аэродрому у Энгельса на Волге», — сказал Виктор Баранец. Оборона России стала значительно крепче, отметил военный обозреватель. «После указания президента России Владимира Путина уплотнили противовоздушную оборону и есть результаты. Мы стали обороняться значительно лучше. Нужно клепать побольше зенитных ракетных комплексов и ставить их на рубежах Белгородских, Курских, Брянских областей. В отчетах Министерства обороны каждый день мелькают сообщения, что мы наносим удары по военно-промышленным предприятиям, где ремонтируется боевая техника, собираются беспилотники», — подчеркнул полковник в отставке. По данным Минобороны, украинские дроны 18 января попыталась нанести удар по Ленинградской области, БПЛА перехватили и жертв удалось избежать. В связи с атакой в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер», полеты приостановлены. Подробнее о последней атаке украинских беспилотников, которая произошла на территории Ленинградской области, и о том как ВСУ удалось прорваться в глубь России в материале URA.RU.