Болельщики спели «Калинку» после выхода россиянки в четвертьфинал Australian Open. Видео

Трибуны Australian Open исполнили «Калинку» в честь россиянки Калинской

20 января 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Калинская победила американку Слоан Стивенс Фото: MAST IRHAM/EPA/ТАСС Болельщики на Открытом чемпионате Австралии Australian Open, который проходил в Мельбурне, исполнили песню «Калинка». Такая реакция последовала после победы и выходы в четвертьфинал российской теннисистки Анны Калинской. «Болельщики на трибунах исполнили „Калинку“ после победы российской теннисистки Анны Калинской», — передает издание «Питер спортивный». Девушка выступала на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Калининская вышла в четвертьфинал чемпионата. Она соперничала со Слоан Стивенс из США. Сама встреча продолжалась почти три часа, передает Sport24 . Счет составил 6:7 в пользу россиянки.

Болельщики на Открытом чемпионате Австралии Australian Open, который проходил в Мельбурне, исполнили песню «Калинка». Такая реакция последовала после победы и выходы в четвертьфинал российской теннисистки Анны Калинской. «Болельщики на трибунах исполнили „Калинку“ после победы российской теннисистки Анны Калинской», — передает издание «Питер спортивный». Девушка выступала на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Калининская вышла в четвертьфинал чемпионата. Она соперничала со Слоан Стивенс из США. Сама встреча продолжалась почти три часа, передает Sport24. Счет составил 6:7 в пользу россиянки.