В случае поражения Украины в конфликте с РФ, мировой порядок будет определяться Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Об этом заявил бывший генсек НАТО и член Палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон.
«Если они проиграют, проиграем и мы, потому что тогда мировой порядок будут определять китайцы, русские, иранцы и северокорейцы», — передает слова Робертсона The Daily Telegraph. Он выразил обеспокоенность отсутствием политической воли у западных лидеров в противостоянии с Россией и Китаем.
Экс-генсек НАТО призвал Великобританию, Европейский союз и США разработать планы поддержки Украины для воздействия на Москву. Робертсон отметил, что этот конфликт имеет потенциал для эскалации и представляет угрозу для Запада и его интересов.
Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер предупредил, что политические изменения в США и активность экс-главы Белого дома Дональда Трампа могут привести к сокращению американской поддержки Украины. Он указал на возможность поражения Киева в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года. Аналитики из издания Onet указывают, что западные элиты уже с самого начала боевых действий не рассчитывали на победу Киева, передает «Утро.ру».
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