Экс-генсек НАТО определил, в чьих руках окажется мировой порядок в случае поражения Украины

Экс-генсек НАТО Робертсон: поражение Киева отдаст мировой порядок в руки России
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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, украина, всу, сво, подбитый танк
Поражение Украины не соответствует интересам Запада, заявил Джордж Робертсон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В случае поражения Украины в конфликте с РФ, мировой порядок будет определяться Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Об этом заявил бывший генсек НАТО и член Палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон.

«Если они проиграют, проиграем и мы, потому что тогда мировой порядок будут определять китайцы, русские, иранцы и северокорейцы», — передает слова Робертсона The Daily Telegraph. Он выразил обеспокоенность отсутствием политической воли у западных лидеров в противостоянии с Россией и Китаем.

Экс-генсек НАТО призвал Великобританию, Европейский союз и США разработать планы поддержки Украины для воздействия на Москву. Робертсон отметил, что этот конфликт имеет потенциал для эскалации и представляет угрозу для Запада и его интересов.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер предупредил, что политические изменения в США и активность экс-главы Белого дома Дональда Трампа могут привести к сокращению американской поддержки Украины. Он указал на возможность поражения Киева в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года. Аналитики из издания Onet указывают, что западные элиты уже с самого начала боевых действий не рассчитывали на победу Киева, передает «Утро.ру».

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В случае поражения Украины в конфликте с РФ, мировой порядок будет определяться Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Об этом заявил бывший генсек НАТО и член Палаты лордов британского парламента Джордж Робертсон. «Если они проиграют, проиграем и мы, потому что тогда мировой порядок будут определять китайцы, русские, иранцы и северокорейцы», — передает слова Робертсона The Daily Telegraph. Он выразил обеспокоенность отсутствием политической воли у западных лидеров в противостоянии с Россией и Китаем. Экс-генсек НАТО призвал Великобританию, Европейский союз и США разработать планы поддержки Украины для воздействия на Москву. Робертсон отметил, что этот конфликт имеет потенциал для эскалации и представляет угрозу для Запада и его интересов. Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер предупредил, что политические изменения в США и активность экс-главы Белого дома Дональда Трампа могут привести к сокращению американской поддержки Украины. Он указал на возможность поражения Киева в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года. Аналитики из издания Onet указывают, что западные элиты уже с самого начала боевых действий не рассчитывали на победу Киева, передает «Утро.ру».
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