01 января 2024

Politico: Украина может проиграть России уже в первой половине 2024 года

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Вооруженные силы Украины. stock, армия, украина, флаг, танк, всу,  stock
Республиканская партия и Дональд Трамп выступают против поддержки Украины, передает Politico Фото:

В связи с политическими изменениями в США и активностью потенциального кандидата в президенты Дональда Трампа американская поддержка Украины уменьшается. Это может привести к тому, что Киев проиграет в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года. Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

«Дональд Трамп начинает активничать [в преддверии президентских выборов], значит, Украина может лишиться поддержки. Это ведет к поражению Киева уже в первой половине 2024 года», — написал Иво Даалдер в материале Politico.

В начале декабря прошлого года американский Сенат заблокировал выделение помощи Украине. Республиканцы оказались против поддержки Киева. От этой партии кандидатом в президенты выступает Трамп. В настоящий момент представители Республиканской партии инициируют проекты законов, направленные на исключение действующего президента Джо Байдена из списка кандидатов на новый срок. Выборы в США намечены на 2024 год.

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В связи с политическими изменениями в США и активностью потенциального кандидата в президенты Дональда Трампа американская поддержка Украины уменьшается. Это может привести к тому, что Киев проиграет в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года. Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. «Дональд Трамп начинает активничать [в преддверии президентских выборов], значит, Украина может лишиться поддержки. Это ведет к поражению Киева уже в первой половине 2024 года», — написал Иво Даалдер в материале Politico. В начале декабря прошлого года американский Сенат заблокировал выделение помощи Украине. Республиканцы оказались против поддержки Киева. От этой партии кандидатом в президенты выступает Трамп. В настоящий момент представители Республиканской партии инициируют проекты законов, направленные на исключение действующего президента Джо Байдена из списка кандидатов на новый срок. Выборы в США намечены на 2024 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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