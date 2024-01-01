Politico: Украина может проиграть России уже в первой половине 2024 года

02 января 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Республиканская партия и Дональд Трамп выступают против поддержки Украины, передает Politico Фото: Министерство обороны Украины В связи с политическими изменениями в США и активностью потенциального кандидата в президенты Дональда Трампа американская поддержка Украины уменьшается. Это может привести к тому, что Киев проиграет в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года. Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. «Дональд Трамп начинает активничать [в преддверии президентских выборов], значит, Украина может лишиться поддержки. Это ведет к поражению Киева уже в первой половине 2024 года», — написал Иво Даалдер в материале Politico. В начале декабря прошлого года американский Сенат заблокировал выделение помощи Украине. Республиканцы оказались против поддержки Киева. От этой партии кандидатом в президенты выступает Трамп. В настоящий момент представители Республиканской партии инициируют проекты законов, направленные на исключение действующего президента Джо Байдена из списка кандидатов на новый срок. Выборы в США намечены на 2024 год.

В связи с политическими изменениями в США и активностью потенциального кандидата в президенты Дональда Трампа американская поддержка Украины уменьшается. Это может привести к тому, что Киев проиграет в конфликте с Россией уже в первой половине 2024 года. Об этом заявил бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. «Дональд Трамп начинает активничать [в преддверии президентских выборов], значит, Украина может лишиться поддержки. Это ведет к поражению Киева уже в первой половине 2024 года», — написал Иво Даалдер в материале Politico. В начале декабря прошлого года американский Сенат заблокировал выделение помощи Украине. Республиканцы оказались против поддержки Киева. От этой партии кандидатом в президенты выступает Трамп. В настоящий момент представители Республиканской партии инициируют проекты законов, направленные на исключение действующего президента Джо Байдена из списка кандидатов на новый срок. Выборы в США намечены на 2024 год.