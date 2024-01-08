В «тюменской матрешке» возник дефицит учителей

09 января 2024 в 03:25 Размер текста - 17 +

На Ямале не хватает 170 учителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В конце 2023 года в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области насчитывалась нехватка школьных учителей. Об этом рассказали в регионах. «Тем не менее проблема пока остается. Так, в Орловской области в конце 2023 года вакантными были 160 учительских ставок (в 2022 году — 198), в Ханты-Мансийске — 152, на Ямале — 170 (в 2022 году — 206), в Чувашии — 153 (в 2022 году — 181), во Владимирской области — 100 (в 2022 году — 85), Брянской — 80, Еврейской автономной области — 86, Тюменской — 57, Магаданской — 49 (ранее 60), на Чукотке — 24», — рассказали журналистам «Извести». При этом регионы стараются поддерживать педагогов разными способами. Например, предоставляют временное жилье, частично возмещают затраты на его аренду или покупку, оплачивают проезд до места работы, помогают оплачивать коммуналку, а также выплачивают стимулирующие надбавки. Некоторые субъекты предусмотрели для учителей единовременные выплаты. Жители ЯНАО ранее пожаловались, что в их школах не хватает учителей. Из-за этого дети получают недостаточно знаний. В окружном департаменте образования сообщили, что в регионе действуют специальные проекты по привлечению учителей на Ямал. Также в ХМАО рассказали о дефиците педагогов по русскому языку и математике. По словам источника из образовательной сферы, многие не выдерживают нагрузки. При этом в администрации отметили, что уже начали работу по привлечению педагогов. Учителей будут переманивать из других регионов по средствам специальных мер поддержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конце 2023 года в ЯНАО, ХМАО и Тюменской области насчитывалась нехватка школьных учителей. Об этом рассказали в регионах. «Тем не менее проблема пока остается. Так, в Орловской области в конце 2023 года вакантными были 160 учительских ставок (в 2022 году — 198), в Ханты-Мансийске — 152, на Ямале — 170 (в 2022 году — 206), в Чувашии — 153 (в 2022 году — 181), во Владимирской области — 100 (в 2022 году — 85), Брянской — 80, Еврейской автономной области — 86, Тюменской — 57, Магаданской — 49 (ранее 60), на Чукотке — 24», — рассказали журналистам «Извести». При этом регионы стараются поддерживать педагогов разными способами. Например, предоставляют временное жилье, частично возмещают затраты на его аренду или покупку, оплачивают проезд до места работы, помогают оплачивать коммуналку, а также выплачивают стимулирующие надбавки. Некоторые субъекты предусмотрели для учителей единовременные выплаты. Жители ЯНАО ранее пожаловались, что в их школах не хватает учителей. Из-за этого дети получают недостаточно знаний. В окружном департаменте образования сообщили, что в регионе действуют специальные проекты по привлечению учителей на Ямал. Также в ХМАО рассказали о дефиците педагогов по русскому языку и математике. По словам источника из образовательной сферы, многие не выдерживают нагрузки. При этом в администрации отметили, что уже начали работу по привлечению педагогов. Учителей будут переманивать из других регионов по средствам специальных мер поддержки.