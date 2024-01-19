В Брединском районе Челябинской области 20 января в ДТП погибла 54-летняя женщина. Автомобиль, в котором она находилась, вынесло на встречную полосу, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.
«[Авария произошла] 20 января в 14:00 на 62 километре автодороги „Кизильское-Бреды-Мариинское“ [Брединского района]. В результате ДТП пассажир автомобиля Opel Astra 1970 г. р. от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
По предварительным данным, водитель машины Opel Astra не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. Самому водителю Opel Astra потребовалась помощь врачей.
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