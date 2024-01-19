19 января 2024

В Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, огонь, авария
Пассажир иномарки скончалась на месте ДТП Фото:

В Брединском районе Челябинской области 20 января в ДТП погибла 54-летняя женщина. Автомобиль, в котором она находилась, вынесло на встречную полосу, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.

«[Авария произошла] 20 января в 14:00 на 62 километре автодороги „Кизильское-Бреды-Мариинское“ [Брединского района]. В результате ДТП пассажир автомобиля Opel Astra 1970 г. р. от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

По предварительным данным, водитель машины Opel Astra не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. Самому водителю Opel Astra потребовалась помощь врачей.

Водитель не справился с управлением на заснеженной дороге
Водитель не справился с управлением на заснеженной дороге

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Брединском районе Челябинской области 20 января в ДТП погибла 54-летняя женщина. Автомобиль, в котором она находилась, вынесло на встречную полосу, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД. «[Авария произошла] 20 января в 14:00 на 62 километре автодороги „Кизильское-Бреды-Мариинское“ [Брединского района]. В результате ДТП пассажир автомобиля Opel Astra 1970 г. р. от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительным данным, водитель машины Opel Astra не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. Самому водителю Opel Astra потребовалась помощь врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...