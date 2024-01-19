19 января 2024

В Тюмени появится еще один мост через Туру

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Тюмень, набережная, пешеходный мост, мост влюбленных, набережная туры, осень
Мост появится в микрорайоне ДОК Фото:

В Тюмени в 2024 году завершится проектирование моста через реку Туру в микрорайоне ДОК. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Шустов на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

«В связи с активным развитием района ДОК специалистами было принято решение о постройке еще одного моста через реку Туру», — сообщил Шустов. Он отметил, что в планах вывести заречную часть города через ДОК к улице Аккумуляторной, которая в свою очередь идет на Рощино. Планируется также пересечение с Транссибирской магистралью.

В ближайшие годы тюменские власти планируют также построить мост через Иртыш. В настоящее время идет его проектирование. Губернатор области Александр Моор сообщил, что и дорога на Тобольск станет четырехполосной.

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В Тюмени в 2024 году завершится проектирование моста через реку Туру в микрорайоне ДОК. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Шустов на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. «В связи с активным развитием района ДОК специалистами было принято решение о постройке еще одного моста через реку Туру», — сообщил Шустов. Он отметил, что в планах вывести заречную часть города через ДОК к улице Аккумуляторной, которая в свою очередь идет на Рощино. Планируется также пересечение с Транссибирской магистралью. В ближайшие годы тюменские власти планируют также построить мост через Иртыш. В настоящее время идет его проектирование. Губернатор области Александр Моор сообщил, что и дорога на Тобольск станет четырехполосной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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