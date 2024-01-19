В Тюмени появится еще один мост через Туру

В Тюмени в 2024 году завершится проектирование моста через реку Туру в микрорайоне ДОК. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Сергей Шустов на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
«В связи с активным развитием района ДОК специалистами было принято решение о постройке еще одного моста через реку Туру», — сообщил Шустов. Он отметил, что в планах вывести заречную часть города через ДОК к улице Аккумуляторной, которая в свою очередь идет на Рощино. Планируется также пересечение с Транссибирской магистралью.
В ближайшие годы тюменские власти планируют также построить мост через Иртыш. В настоящее время идет его проектирование. Губернатор области Александр Моор сообщил, что и дорога на Тобольск станет четырехполосной.
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