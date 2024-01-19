Бастрыкин приказал завести уголовное дело на иностранцев, избивших пермяка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело на иностранцев, которые избили и ограбили жителя Перми. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».
«Председатель СКР дал поручение возбудить уголовное дело по факту противоправных действий иностранцев в Пермском крае. В социальных медиа сообщили, что в Перми двое иностранных студентов местного вуза избили мужчину, отобрав у него рюкзак с ноутбуком», — говорится в посте представителей ведомства.
По данным ведомства, нападавшие могут быть причастны и к другим преступлениям. Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину открыть и расследовать по данному факту уголовное дело. Его ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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