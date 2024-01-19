19 января 2024

Бастрыкин приказал завести уголовное дело на иностранцев, избивших пермяка

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин взял на личный контроль дело об избиении пермяка иностранцами Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело на иностранцев, которые избили и ограбили жителя Перми. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».

«Председатель СКР дал поручение возбудить уголовное дело по факту противоправных действий иностранцев в Пермском крае. В социальных медиа сообщили, что в Перми двое иностранных студентов местного вуза избили мужчину, отобрав у него рюкзак с ноутбуком», — говорится в посте представителей ведомства.

По данным ведомства, нападавшие могут быть причастны и к другим преступлениям. Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину открыть и расследовать по данному факту уголовное дело. Его ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело на иностранцев, которые избили и ограбили жителя Перми. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «Председатель СКР дал поручение возбудить уголовное дело по факту противоправных действий иностранцев в Пермском крае. В социальных медиа сообщили, что в Перми двое иностранных студентов местного вуза избили мужчину, отобрав у него рюкзак с ноутбуком», — говорится в посте представителей ведомства. По данным ведомства, нападавшие могут быть причастны и к другим преступлениям. Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Дмитрию Головкину открыть и расследовать по данному факту уголовное дело. Его ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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